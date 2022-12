Informacije sa zasedanja Gradskog veća (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik Vidoje Petrović razmatrana je i utvrđena Odluka o budžetu grada Loznice za 2023. godinu, kao i programi poslovanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija na teritoriji grada za 2023. godinu.

Ovim predlogom budžet grada za 2023. godinu je utvrđen u visini od 4 milijarde i 248 miliona što je najviši iznos planiranih prihoda do sada, a budžet za iduću godinu je razvojan, investicioni, realan i ostvariv.

Poseban kvalitet u novom budžetu daje opredeljenje da će iz njega biti finansirana 33 kapitalna projekta što je 27,5 odsto od ukupno planiranih rashoda što je, gotovo, treći deo. Nastavlja se investicioni ciklus na parkovskom uređenju Lagatora i semaforskoj signalizaciji još tri gradske raskrsnice. Planirana je izgradnja javnog toaleta u Banji Koviljači i rekonstrukcija fontane u centru parka, platforme za paraglajdere na Gučevu, kao i velika obnova suterena Ustanove za fizičku kulturu Lagator, zgrade Saobraćajne policije i proširenja kapaciteta Bolničkog potoka do ušća u Žeraviju. Deo sredstava biće usmeren kroz kapitalne subvencije za unapređivanje rada u javnim preduzećima, kroz nove projekte i nabavku nove opreme i sredstava što je oko 97, 8 miliona dinara, rečeno je na zasedanju Gradskog veća u Loznici.

Sve to upućuje na zaključak, da se iz nacrta i predloga odluke o novom budžetu grada, uz postojeći domaćinski odnos i već sada vidljiv, posve kreativan i društveno odgovoran pristup potrebama građana, kroz nove sadržaje, u Loznicu ulaže i sa centralnog nivoa države i iz fondova Evropske unije. Loznica, kao nikada ranije, ima punu podršku Predsednika i Vlade Republike Srbije da nastavi svoj put razvoja, a volja naroda putokaz je za svaki naš rad, tako da su i ove godine u budžetu planirana sredstva za realizaciju projekata koje su građani Loznice predložili “– istakao je gradonačelnik.

Sve navedene odluke će se razmatrati na sednici Skupština grada Loznice, koja je zakazana za petak 16. decembar sa početkom u 10 časova.

