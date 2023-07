Informacija sa zasedanja Gradskog štaba za vanredne situacije

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na zasedanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Loznice kojim je predsedavao komandant štaba, gradonačelnik Vidoje Petrović usvojen je izveštaj svih subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje o preduzetim aktivnostima i utrošenim finansijskim sredstvima za saniranje štete nastale u vreme elementarne nepogode od 30. maja i tokom juna ove godine.

Konstatovano je da su javna preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, „Loznica Razvoj“ i „Naš dom“, saveti mesnih zajednica i Gradska organizacija Crvenog krsta, pružili maksimalni doprinos u prevazilaženju posledica poplave. Na svakoj od kritičnih tačaka, na kojima se usled enormnih padavina ( 70 litara po metru kvadratnom) dogodila poplava svi timovi štaba doprineli su da se ublaže posledice i otkloni pričinjena šteta na objektima infrastrukture, u domaćinstvima i na javnim dobrima. Tako je bilo u reonu Bolničkog i Klubačkog potoka, Žeravije, Krivaje, Korenite, Cernice, Trbušnice, duž više sela gornjeg i srednjeg toka Jadra.

Gradonačelnik Vidoje Petrović podsetio je da je prošlog meseca u Vladi Srbije održan sastanak sa predstavnicima devet lokalnih samouprava među kojima je i naš grad, na kojem je ukazano na dalje pravce delovanja kako bi se ovakve situacije izbegle – od uređivanja vodotokova (posebno kraćih) koji znaju da izazovu velike probleme, do uređenja mostova od kojih su mnogi izgrađeni sredinom prošlog veka. Tu su posebno naznačeni Železnički most na Štiri čija se konstrukcija spušta ispod šina i smanjuje propusnu moć ka Drini kao i most na reci Žeraviji.

Gradonačelnik je istakao da svi zajedno moramo da povedemo ozbiljnu kampanju o upravljanju otpadom i odnosu prema prirodi i životnoj sredini. Štab je konstatovao da je potrebno pojačati prisustvo inspekcijskih službi na terenu u cilju preduzimanja blagovremenih akcija uklanjanja otpada koji se nepropisno odlaže u slivovima vodotokova.

Potrebno je već sada mapirati postojeće ali i sve druge kritične tačke radi smanjivanja daljih rizika, još jedanput elaborirati i dodatno unapređivati sve aktivnosti iz delokruga rada Jedinice civilne zaštite, zaključeno je na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp