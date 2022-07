IN MEMORIAM – Zorica Višnjić (1960 – 2022)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Naša Zoka, Zorica Višnjić, koleginica, prijateljica, suvlasnica i glavna i odgovorna urednica nedeljnika Lozničke novosti, preminula je jutros posle kraće bolesti. Posle završenog Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1983. godine počinje da radi u Radio Podrinju gde je bila urednik političke redakcije. Njen glas bio je jedan od simbola radijske kuće u kojoj je 1997. postala odgovorni urednik Drugog programa Radio-Podrinja gde je sve što je naučila od starijih kolega nastojala da prenese mladoj ekipi.

Posle privatizacije RTV Podrinje, sa grupom novinara, 2008. godine pokreće Lozničke novosti. Od prvog broja lista na prvom mestu bilo joj je važno da novine budu profesionalne, da se poštuju kodeksi ove profesije, a najbitnije joj je bilo da ispoštuje čitaoce i uvek im pruži istinitu, tačnu, pravovremenu i objektivnu informaciju. Često je govorila ‘’Imamo obavezu prema našim čitaocima’’. Bila je učesnica i urednica u više medijskih projekata u okviru redakcije ili u partnerstvu sa drugim medijskim kućama kao i učesnica više radionica i edukativnih programa za podizanje profesionalnih znanja i veština. U dva mandata bila je članica UO PU „Lokal pres“, u jednom mandatu predsednica UO „Lokal pres“, bila je i predsednica UO Saveta za štampu i član Komisije za žalbe Saveta za štampu. Plaketu povodom Dana grada dobila je 2013. godine.

Veliki, nenadoknadiv gubitak pretrpele su Lozničke novosti, kao i loznička ‘’sedma sila’’ koja je ostala bez vrsnog novinara, oštrog pera, kritičkog pogleda, uvek profesionalnog i u službi najpre slušalaca, a poslednjih petnaest godina čitalaca kojima je neophodne informacije nastojala da prenese što tačnije, objektivnije i blagovremenije. Otišla je iznenada, brzo, prerano, nismo imali prilike ni da se ljudski oprostimo. Posle Dula Dušana Jošića koga smo izgubili pre tri godine danas smo ostali i bez naše Zoke. Više nećemo sredom ostajati do kasno u noć ‘’lomeći’’ novi broj Lozničkih novosti, tražeći fotografije, bolje naslove, nećemo slušati njen smeh od kojeg je umela da se zaceni, ako bi u redakciji ‘’pala’’ dobra šala. Moramo dalje sami. Zbog nje, nas i čitalaca o kojima je uvek vodila računa. Nije i neće biti lako, ali ono što je sigurno jeste to da će naša Zoka uvek biti sa nama, u našim mislima, srcima, pričama. Kako bi to neki rekli, sada je pojačala neku nebesku redakciju. Tako je, nažalost, hteo život, čiju okrutnost po drugi put oseća naša mala redakcija. Putuj Zoko naša i hvala ti na svemu.

Iza naše Zoke ostali su suprug Pero i sin Aleksandar. Zorica Višnjić biće sahranjena sutra (23.7) na lozničkom gradskom groblju u 13 časova.

