Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović laureat je specijalnog priznanja – bronzane plakete sa poveljom, koja nosi ime kapetana Miše Anastasijevića

Prestižno priznanje, posvećeno najvećem srpskom zadužbinaru, povodom dvadesete godišnjice novosadskog „Media inventa“, Petroviću je uručio direktor organizacije i utemeljivač manifestacije „Put ka vrhu“ Vlado Markanović.

Prvi čovek grada je, u svom obraćanju, rekao da je Loznica u prethodnim godinama više puta nagrađena, i da je on lično, kao gradonačelnik, nosilac ovog priznanja. Takođe, Petrović je istakao da prinzanja, nagrade i pohvale prijaju ali one istovremeno zahtevaju još viši nivo odgovornosti, novu energije, snagu i stremljenja.

„Drago mi je što sam za sve ove godine uspeo da okupim tim dobrih ljudi, da naša Loznica pređe jedan izuzetno dugačak put, kao što je i sam Nikola Tesla prešao od ličkih pašnjaka do Nijagarinih vodopada. Tako, rekao bih, i naša Loznica, kao zavičaj velikana i reformatora našeg pisma Vuka Karadžića i geografa Jovana Cvijića, koji je bio prvi predsednik Srpske akademije naučnika i umetnika, je danas jedan otvoren i moderan grad. Grad velikih mogućnosti koji ima budućnost. To je nešto što mi daje neizmernu snagu, volju i energiju da i poslednji atom svoje snage, mentalne i fizičke, upravo potrošim za jednu lepšu, uređeniju i bolju Loznicu“, rekao je gradonačelnik.

U Loznici su nagradu primali i dr Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje u Šapcu i dr Boban Birmančević, diretkor šabačkog Telekoma i narodni poslanik.

Ovo je bila prilika da se predstavi i knjiga o borbi protiv korone čiji je autor akademik profesor dr Zlatko Maksimović, direktor Opšte bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini, koja je, ne samo zanimljivo štivo za čitanje, već i dragocen udžbenik, za lekare, drugo medicinsko osoblje, učenike i studente medicine. Inače u Loznici je predstvaljena i knjiga „Heroji i neimari“, autora Vladimira Mitrića, u kojoj su sabrani svi dobitnici nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“, pojedinci, institucije, ustanove i firme, koju tradicionalno organizuje novosadska „Media invent“ sa univerzitetima u Novom Sadu, Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Beogradu i privrednim komorama Srbije i Republike Srpske.

