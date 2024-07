Gradonačelnik Loznice o projektu Jadar: Ostanimo mirni i verujmo u našu državu (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Projekat Jadar, koji se odnosi na eksploataciju litijuma od strane kompanije Rio Tinto, ponovo je u centru pažnje javnosti. Gradonačelnik Loznice, Vidoje Petrović, u intervjuu za lokalnu televiziju Lotel osvrnuo se na aktuelne teme i stavove povodom ovog projekta.

Petrović je istakao da je projekat Jadar još uvek u fazi evaluacije i da kompanija Rio Tinto aktivno radi na studijama procene uticaja na životnu sredinu. „Mislim da je to zaista bila prilika da svi građani Srbije, naša ukupna javnost, čuju ono što je najvažnije – da to još uvek nije aktiviran projekat. Kompanija Rio Tinto ponudila je javnosti studije uticaja na životnu sredinu i mislim da je to dobro,“ rekao je Petrović.

On je podržao poziv predsednika Vučića na otvoren dijalog i transparentan proces. „Ništa nije unapred određeno, studije moraju da daju odgovor na ključna pitanja,“ dodao je.

Gradonačelnik je naglasio važnost uključivanja stručnjaka i institucija u procese odlučivanja. „Potrebno je da uključimo najeminentnije stručnjake i naše institucije kako bismo razgovarali o ovom pitanju kao civilizovani ljudi i došli do najvažnijih odgovora.“

„Ništa se neće raditi na silu. Sve odluke biće donete uz poštovanje ekoloških standarda i zdravlja ljudi. Ostanimo mirni i verujmo u našu državu,“ poručio je Petrović.

Govoreći o svim aspektima projekta „Jadar“, gradonačelnik Petrović poručio je sugrađanima da mogu biti spokojni, jer se ništa u ovom gradu neće dogoditi što bi na bilo koji način moglo da šteti građanima Loznice ili samom gradu.

„Nema prostora za bilo kakvu zabrinutost. Treba da ostanemo ono što smo uvek bili, da budemo ljudi, da volimo svoj grad, da volimo svoju zemlju. Ja ću ponoviti – verujem svojoj državi, verovao sam sve ove godine i rezultati takvog odnosa su vidljivi na svakom koraku. Verujem i sada“, zaključio je gradonačelnik Vidoje Petrović.

