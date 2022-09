Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U nedelju će, u 11 sati, biti obeležena 108. godišnjica Gučevske bitke,polaganjem venaca na spomen-kosturnicu na Gučevu , saopšteno je iz Centra za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’.

Posle polaganja venaca predstavnika Grada Loznice, udruženja i ustanova govoriće istoričar Milan Jugović, a biće priređen i prigodan program.

Na istom mestu nagrade najboljim učesnicima književno-pesničkog konkursa ‘’Srpska heroina Milunka Savić’’, uručiće Momir Savić, loznički majstor fotografije.

U programu obeležavanja godišnjice ‘’Bitke iznad oblaka’’ učestovaće i udruženje ‘’Gučevski marš’’, koje će tog dana krenuti peške iz tri pravca, iz Loznice, Banje Koviljače i Budimlije do spomenika na Gučevu.

Borbe na Gučevu vođene su 55 dana, od 8. septembra do početka novembra 1914. godine. To je bila jedna od prvih rovovskih bitaka na svetu i jedna od najtežih borbi u Prvom svetskom ratu.

Za one koji žele da odaju počast junacima sa Gučeva u nedelju je obezbeđen organizovan autobuski prevoz, sa parkinga pored železničke stanice. Polazak je u 9 i 30 časova.

