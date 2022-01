Futsaleri u nedelju protiv Holandije, Matijević i Aleksić ponovo u ekipi

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Nakon vesti da je Slobodan Raičević pozitivan na testu na virus Covid 19, a njegovom cimeru Nikoli Matijeviću određena izolacija iako je bio negativan, Nikola je za portal InfoLo izjavio:

– Pravila su pravila, moramo da ih poštujemo. Nije mi drago što nakon svakodnevnog testiranja i negativnog rezultata moram da budem u karantinu, ali mislim o tome da je to u korist cele ekipe. Najteže mi i pada to što nisam sa ekipom, ne treniram ali poštujem sve rečeno jer ovde postoje timovi koji su nadležni da prate svakodnevno ponašanje igraca i mogu čak da odluče o tome da li cela ekipa mora u izolaciju zbog neodgovornog ponašanja. Čudan je osećaj, niko od igrača koji su bili pozitivni nije imao simptome. Doktori ujutro dođu, uzmu uzorak za testiranje, i samo ti poslepodne kažu da ne možeš da igraš. Nismo navikli da, osim nas samih i naše igre, bilo šta može da utiče na uspeh tima, ali eto i to se dešava. Neverovatno je da sastav ekipe zavisi od ljudi koji nisu u stručnom štabu reprezentacije.

Utakmica protiv Ukrajine igra se u nedelju, očekuješ li povratak u ekipu do tada?

– U subotu će me opet testirati, sa negativnim rezultatom moći ću da se priključim timu na nedeljnoj utakmici na kojoj očekujem i pobedu. Dobra vest je da je Ninoslav Aleksić iz Pazove doleteo danas, i on će se takođe priključiti ekipi na utakmici u nedelju.

Podsećamo, Ninoslav Aleksić nije otišao na EP sa reprezentacijom jer je bio pozitivan pre polaska za Holandju.

Utakmica Srbija – Ukrajina igra se u nedelju od 14:30

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp