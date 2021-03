FUTSAL: Loznica lagano sa Banjicom (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Futsaleri Loznice bez velike muke savladali su KMF Banjicu rezultatom 6:3 i tako obezbedili zvanično baraž za Prvu ligu.

Bez Gorana Maksimovića, Aleksandra Milovanovića i Marka Perića uspeli su da savladaju neugodnog protivnika. Loznicu je u 4 min doveo u vođstvo kapiten Maksimović posle sjajnog proigravanja Avramovića a onda su isledila dva pogodka Đorđa Petrovića u 10 i 12 minutu. Na 4:0 povisio je igrač utakmice Aleksandar Ristanović da bi do kraja prvog dela gosti preko Krstića smanjili prednost.

U drugom delu Loznica postigla još dva pogodka. Prvo je Ristanović pogodio mrežu Spasića da bi mladi Rosić na asistenciju Krkopbabića postigao pogodak. Stali domaći posle ovog gola a gosti preko Rudića i Pajkovića ublažili poraz.

Trener Despotović danas je odmarao Perića jer je rovit zbog povrede iz KUP utakmice i sačuvaće ga za sledeće kolo kad se igra derbi prvenstva u Bečeju. Aleksandar Milovanović odsustvovaće duže zbog povrede a nadamo se da će biti oporavljen do baraža. On neće moći da pomogne ekipi u sledećem kolu i biće to ogroman hendikep.

Loznica se nalazi na drugom mestu sa osvojenih 42 boda. Na prvom mestu je Bečej sa 45 bodova i utakmicom manje.

