Europrom otvoren u Krupnju

Kompanija Europrom otvorila je novi objekat i u Krupnju, čime se nastavlja “ljubičasta priča” u tom delu Zapadne Srbije, u kojem godinama unazad već postoje Europromovi maloprodajni objekti u Osečini, Zavlaci i Loznici. Novootvoreni maloprodajni objekat u Krupnju prostire se na 300 kvadrata i u njemu će, prema lepoj praksi koju neguje Europrom, biti zaposleni ljudi iz tog kraja.

“Jako je bitno da ljudi i meštani ovih krajeva znaju da u Krupanj nije došao stranac, nije došao neko nepoznat. Zvanično deo Krupnja postala je jedna domaća trgovina. Trgovina koja na prvom mestu poštuje čoveka, poštuje i svoje zaposlene i kupca, sluša i zaista čuje kupca. Trgovina koja postoji već pune 33 godine na tržištu, posluje u devet opština zapadne Srbije kroz preko 45 maloprodajnih objekata i to sve zahvaljujući jednom velikom i jakom kolektivu koji u ovom trenutku čini preko 700 zaposlenih. Podatak na koji smo svakako najponosniji jeste taj da na dnevnom nivou blizu 30.000 ljudi poseti objekte Europroma i verujem da to najbolje pokazuje razvijenost jedne priče koja traje preko tri decenije”, rekla je na dan otvaranja novog objekta u Krupnju direktorka marketing Europroma Bojana Perić.

Ona se iskreno zahvalila svim meštanima ovog kraja na lepoj i komšijskoj dobrodošlici i na pokazanom velikom interesovanju za početak rada novog objekta.

“Potrudićemo se da to poverenje opravdavamo iz dana u dan. Nastavićemo sa lepom praksom da zapošljavamo ljude koji upravo potiču iz tog kraja. U objektu u Krupnju biće zaposleno novih 14 kolega, dakle 14 meštana Krupnja i okoline. Već smo im poželeli dobrodošlicu u naš veliki kolektiv i verujem da će i njima biti prijatna radna atmosfera. Kada govorim o tome šta sve očekuje kupce i posetioce našeg objekta i kada govorim o samoj asortimanskoj ponudi, pored reznovrsne i bogate ponude prehrane i neprehrane poseban akcenat bih stavila na sveži deo asortimana. Tu pre svega mislim na pekaru, na mesaru, na segment svežeg voća i povrća i na jednu uslugu za koju verujem da će biti dosta korisna kupcima, a to je usluga besplatnog pečenja roštilja”, kazala je Bojana Perić.

Govoreći o cenovnoj politici, ona je istakla da su cene u svim objektima Europroma na istom nivou i da to važi za sve objekte u svih devet opština Zapadne Srbije.

“Smatramo da je to definicija jednog dobrog komšije, a Europrom to svakako jeste, ljubičasti komšija”, naglasila je Bojana Perić.

Europrom će od svakog računa za kupovine do kraja avgusta meseca u novom objektu u Krupnju izdvojiti po 1 dinar i prikupljeni iznos donirati osnovnoj školi u Krupnju. Kak je objasnila Bojana Perić, novac će biti uplaćen za nabavku nečega što će rukovodstvo škole u tom trenutku proceniti da im je najpotrebnije.

“To sve ide u prilog temi koje smo se dotakli malo pre da je suština Europroma da poštuje čoveka, da poštuje prave vrednosti i da sluša one zbog kojih postojimo i zbog kojih jesmo ovde, a to su ljudi koji nam ukazuju poverenje svakom posetom u bilo kom ljubičastom maloprodajnom objektu”, istakla je Bojana Perić.

Na dan otvaranja novog objekta u Krupnju, prvih 1.000 kupaca dobilo je poklon pakete, svaki 50. kupac obradovan je poklon torticom. Takođe je dodeljen veliki broj Europromovih poklon vaučera i robnih nagrada.

Radno vreme Europromovog objekta u Krupnju je do 23 časa svim danima i nedeljom.

