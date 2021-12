Emotivno na kraju uspešne godine – igrači priredili iznenađenje Markoviću

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Loznica je juče, u posljednjoj utakmici jesenjeg dela prvoligaške sezone, izgubila od Grafičara u Beogradu (2:1) i na pauzu odlazi sa devetog mesta.

Lozničani sigurno mogu biti itekako zadovoljni rezultatima koje su ostvarili u 2021. godini i koji su nam svima poznati.

Ovom prilikom sinoć je održana zajednička večera fudbalera, stručnog štaba i uprave. Prisutnima su se obratili predsednik kluba Vlastimir Lukić i šef stručnog štaba Duško Obadović, koji su iskazali zadovoljstvo ali i mogućnost da je moglo više, te poželeli igračima prijatan odmor do početka priprema za prolećni deo prvenstva.

Posebno iznenađenje priredili su fudbaleri i članovi uprave FK Loznica, doskorašnjem sekretaru kluba Đorđu Markoviću. U znak zahvalnosti za predan rad i profesionalizam koji je iskazao proteklih godina uručili su mu vredan poklon. Ovaj vrsni pravnik bio je iznenađen i emotivno pogođen gestom koji su mu priredili.

-Nisam očekivao, iznenadili su me ! Ne znam šta bih rekao, možda prvi put u životu nemam reči kojima bih ovo opisao. Emocije su me preovladale jer su to sve ljudi sa kojima sam do skora živeo 24 sata. Veliko im hvala svima, čast mi je i zadovoljstvo što sam bio deo istorije našeg kluba. Poželeo bih sve najbolje svima u budućnosti – kazao je Đorđe Marković.

Fudbaleri odlaze na zaslužen odmor a stručnom štabu i upravi kluba nema pauze, očekuje ih veliki posao u prelaznom roku.

