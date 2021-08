Dve žene pretile devojci da će objaviti ekplicitni snimak, pa joj iznudile 5.000 EVRA

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Loznici uhapsili su M. M. (51) i D. M. (39), obe iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo ucena.

Kako je saopšteno iz MUP, sumnja se da su one pretile dvadesetčetvorogodišnjoj ženi da će objaviti njen video-snimak sa eksplicitnim sadržajem ukoliko im ne preda 5.000 evra, što je oštećena i uradila.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene tužiocu.

