Dragana iz Novog Sela pokorila Dubai

Dragana Ranković iz Novog Sela kod Loznice osvojila je titulu bartendera godine u Dubaiju,što je cenjena nagrada s obzirom da su ugostiteljstvo i turizam vrlo bitan segment tog podneblja.

Dragana za portal InfoLo ističe da ova nagrada “Barteder of the year in all UAE” je ujedno “priznanje za njen rad, želju i posvećenost”.

Dragana u Dubaiju živi od novembra 2016 i kaže da joj porodica u Srbije nedostaje najviše. Pokušavala je u predhodnim godinama da dođe na svaka tri meseca, sada je COVID sprečava u tome.

-Hvala mojoj porodici koja je bila uz mene I postovala moju odluku da spakujem “sebe” u jedan kofer I napustim Srbiju. Sa velikim strahom su me ispratili, i rekli “Uspećeš, znamo.” Hvala Vam sto ste me odgajili sa znanjem da uvek budem ponosna odakle sam, i to nikada neću kriti. Sa ponosom cu reći, malo selo pored reke Drine – kazala je Dragana za naš portal InfoLo

Ona je dobila preko 150 nominacija za ovu titulu, a nervozu nije mogla da sakrije prilikom ceremonije proglašenja pobednika u hotelu Merijot.

– Ne mogu da opišem kako sam se osećala. Izašla sam iz prostorije, jer više nisam mogla da podnesem pritisak i u tom trenutku direktorka me je pozvala na telefon. Vratila sam se za sto, kada je počelo izvlačenje pobednika za kategoriju “Bartender of the year”. Posle par minuta dramatične pauze, moje ime je saopšteno i počela sam da skačem kao luda i da plačem.

Celu ceremoniju putem “Skajpa” pratila je njena porodica u Srbiji.

Dragana ističe da je njen posao, njen najveći hobi i da uživa u pravljenje novih koktela a ne krije da je veliki romantik.

Sve čestitke za ovu 28-godišnju devojku iz malog sela pokraj Drine !

