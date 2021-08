Dobrovoljno služenje vojnog roka: Ko može da se prijavi

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije ovog meseca organizovali su za mladiće dobrovoljno služenje vojnog roka, navodi RTS.

Do sada su održane promocije u Valjevu, Vršcu i Žitištu, a do kraja nedelje štandovi će biti postavljeni i u Loznici i Požegi.

Javni oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka je stalno otvoren. Ko može da se prijavi, koji su uslovi, koliko se služi vojska, objašnjava pukovnik Saša Petrović iz Ministarstva odbrane.

“Kao što znate konkurs je stalno otvoren i svako ko se prijavi biće upućen u detalje, ali moraju da ispune ocenu zdravstene sposobnosti. To je u proseku 1.300 do 1.500 vojnika koji se prijavljuju. Svi zainteresovani se mogu prijaviti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu za mesto njihovog stanovanja i kada dođu u centar dobiće prijavu i uz prijavu trebaju da prilože diplomu završene škole i pisanu biografiju. Starosna granica je od 19 do 30 godina, a mogu da apliciraju i muškarci i žene”, objasnio je Petrović.

“Dobrovoljno služenje u skaldu sa zakonom traje šest meseci i svaki vojnik dobija naknadu za služenje vojnog roka koja iznosi 132.000 dinara za tih šest meseci kao i naknadu za putne troškove. U skladu sa zakonom svakom vojniku sledi redovno odsustvo u trajanju od deset dana, kao i dobrovoljno davanje krvi za koje dobija dva slobodna dana i naravno nagrada starešine koji može vojnika da nagradi za dobro vladanje sa nekoliko slobodnih dana”, rekao je Petrović za RTS.

“Glavni benefit služenja dobrovoljnog vojnog roka jeste mogućnost zaposlenja i prijem u profesionalnu vojnu službu odmah nakon odsluženja, kao i mogućnost daljeg napredovanja i karijernog vođenja. Tu je svakako i mogućnost za zaposlenja u kazneno popravnim zavodima, Ministarstvima a nisu zanemarljiva i novčana primanja. Veliki procenat vojnika se odlučuje da nastavi rad u vojnoj službi nakon odsluženja dobrovoljnog vojnog roka”, ističe Petrović.

