Do pobede nakon drame

Mlađarija iz Aranđelovca sedam sekundi pre završetka utakmice poravnava rezultat na 32:32. Trener domaćih Milan Nedeljković uzima time out. Prilično staloženo dogovara akciju za trijumf. Uigrana kombinacija uspeva i Stević u 59:58, ostaje sam na liniji golmanovog prostora i sigurnim šutem sa šest metara, postiže pogodak za 33:32, što je bio znak da mu, nakon isteka preostale 2 sekunde, što su gosti pokušali da iskoriste ali bezuspešno šutem sa centra, svi, zajedno sa trenerom, dotrče u zagrljaj i nagrađeni aplauzom svojih navijača, koji su u značajnom broju došli da bodre svoje ljubimce, na sredini terena proslave trijumf.

Prvi deo utakmice protekao je u dominaciji gostiju. Fizički spremniji i uigraniji pravili su dosta problema anemičnim lozničanima i na odmor otišli sa značajnih 17: 21, pre svega izvanrednom Mrdoviću na golu. Nakon odmora sasvim druga slika. Domaći kao preporođeni i nošeni navijanjem svojih navijača,već u 34. minutu anuliraju prednost gostiju, 21:21. U nastavku domaći drže konce utakmice u svojim rukama ali zahvaljujući tri nerealizovana sedmerca i još nekoliko nerealizovanih zicera, daju gostima šansu da dodju bar do jednog boda.Nakon nerealizovanog sedmerca domaćih u 46. minutu,uspevaju samo minut kasnije da preokrenu rezulta na 26:27. To nije poremetilo iskusnu ekipu Loznice koja u narednih 5 minuta , serijom od 4:0 dolazi do velikih 30:27. A onda, nakon dva nerealzovana sedmerca, u 56. i 58. minutu ozbiljno dovode u pitanje svoju pobedu.

Centralna figura meča bio je izvanredni Mrdović na golu gostiju koji je pored 4 odbranjena sedmerca, odbranio još veliki broj zicera. Golmani Loznice u prvom delu meča bledi, a početkom drugog dela utakmice Janković spušta roletnu na golu što saigračima omogućava da osvoje prve bodove.

