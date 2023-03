Deca su naša radost i naša budućnost (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predškolci iz dečijeg obdaništa „Bambi“ su zajedno sa svojim vaspitačicama, inicirali posetu i susret na radnom mestu sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem, čovekom kojeg su oslovili najpre kao „direktor grada“.

Sofija, Vojin, Mihajlo, Vukašin i njihovi drugari nisu se ustručavali da razgovaraju sa gradonačelnikom o svemu, pa je među prvim bilo i jedno, pomalo, novinarsko pitanje –

„ Da li ste vi ovde direktor i da li ste vi glavni?“ a potom su usledila i pitanja – „ Da li vi govorite šta ko treba da radi u našem gradu“ , pitali su, takođe, i čuli, da su te aktivnosti više rezultat njegovog dogovora sa najbližim saradnicima.

„ Možda jesam, i to samo formalno, jer vi ste glavni zato što ste naša radost i budućnost, vi nam dajete neiscrpnu snagu da se borimo, da svima bude bolje i da svaki uspeh sa vama podelimo.

Moja uloga je da organizujem život u našem gradu na način kako to u vašim domovima i porodicama čine vaši roditelji… Staram se zaista da imate dobra obdaništa i da u njima vaši vaspitači dobiju što bolje uslove za rad, za sve vas, nova igrališta, učionice, fiskulturne sale… Težim da svi budemo jedna velika porodica u prelepoj Loznici i Srbiji “ , rekao je gradonačelnik.

Poželevši da oni jednog dana stasaju u dobre i čestite ljude koji će predstavljati svoj grad, prisetio se, da se na mestu prvog čoveka nalazi i zahvaljujući podršci koju je dobio i od njihovih roditelja. Jedan dečak je predložio da se novi vrtić u Lozničkom Polju nazove „Kolibri“, što je naišlo na odobravanje ostale prisutne dece, njihovih vaspitača i samog gradonačelnika.

Jedno od pitanja bilo je i koja škola se uči za „direktora grada“ na šta je od ljubaznog domaćina stigao odgovor da je u tom poslu važno imati i znanje i veštine u pogledu organizovanja društvenog života u jednoj zajednici i upravljanja svim tokovima. Za to je potrebno učiti, završavati škole i fakultete, a uspesi se mere i vrednuju po rezultatima i delima koji su proizvod stečenog znanja i posvećenosti u svakom poslu.

„ Danas ste me uverili da ste i vi posvećeni svojoj sredini gde živite, i zato ću na vaše pitanje šta je to što bi ste vi poželeli da zajedno u narednom periodu gradimo, zamoliti, da sve vaše ideje i razmišljanja budu unete u notes vaših vaspitača. Budite sigurni da ćete imati vrlo brze odgovore kao i na pitanje za koji naš najbolji klub navijamo“, zaključio gradonačelnik Loznice. Naravno, kao što je i red prilikom okupljanja mališana, bilo je tu i slatkog posluženja a najmlađi sugrađani dobili su i simbolične poklone.

