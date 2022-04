Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp



U Srbiji jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana pretežno sunčano i toplije nego u ponedeljak. Na krajnjem jugu Srbije biće malo oblaka ujutru, a na severu Vojvodine popodne sa malo oblaka. Vetar slab južni i jugozapadni, na severu Vojvodine umeren. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -2°C u Požegi do 4°C na jugu, a maksimalna dnevna od 12°C u Vranju do 20°C u Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C

