U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ujutru se ponegde očekuje kratkotrajna magla, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 20, najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa.

