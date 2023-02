Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Srbiju ujutru čeka pojava slabog mraza i ređe magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine sa malo oblaka na severu Vojvodine. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 4°C, a maksimalna od 10°C u Užicu do 16°C u Loznici. Uveče suvo uz naoblačenje u Vojvodini gde je oko ponoći moguća kratkotrajna kiša. Temperaturu u 22h od 3°C do 9°C.

