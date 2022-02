Danas do 14°C u Loznici

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U Srbiji u četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u sredu. Nešto više oblaka biće samo na jugu i jugoistoku Srbije u prvom delu dana. Vetar slab južni i jugoistočni na severu i zapadu Srbije, a na jugu Srbije severni u prvom delu dana. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 9°C u Dimitrovgradu do 14°C u Loznici i Valjevu. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

