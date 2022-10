DAN POSVEĆEN KOLEGI MITRIĆU (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U Gradskoj upravi Loznice, gde je domaćin bio gradonačelnik Vidoje Petrović, održan je sastanak Stalne komisije za bezbednost novinara, na kom su, pored Verana Matića, Bekira Dudića(Direkcija policije), , Dragane Bjelice, Miroslava Jankovića(OEBS)Rada Đurića i Nataše Janković, prisustvovali i nadležni iz Policske stanice u Loznici i OJT u ovom gradu.

Gradonačelnik Petrović je izrazio zahvalnost što je ovaj skup održan, baš u ovom gradu, u susret Međunarodnom danu nekažnjivosti nasilja nad novinarima, čiji je sugrađanin stalni dopisnik „Večernjih novosti“ ima policijsko obezbeđenje više od 17 godina zbog pisanja o najosetljivijim temama iz ovog dela Srbije i susedne BiH.

Kolega Mitrić je, u najkraćem, izneo šta mu se sve događalo od početla devedesetih godina, do 2003 kada je, prvi put, fizički napadnut, i potom tri puta demolirana kola, što nikad nikome nije padalo na pamet da rasvetli.Objasnio je o čemu je sve pisao, godinama io decenijama, od kriminala svih vrsta na Drini i oko nje, do pljačkaške privatizacije, do sprege dela nadležnih iz institucija sa kriminalom.Koliko je stanje ozbiljvno, ilustrovao je, pored ostalog, činjenicom da država već 12 godina ne može da izabere šefa ovdašnjeg OJT!

Mitrić je odgovarao na mnoga pitanja članova Komisije, kako bi imali što potpuniji uvid sa svim onim što su se dešava svih ovih godina i danas zbog čega mora da ima policijsko obezbeđenje, bez čega, bi bio sigurna meta onih kojima smeta njegov novinarski rad.

Veran Matić i drugi članovi Stalne komisije za bezbednost novinara, istakli su da se već i da će, i u narednom periodu, biti posvećeno prate svi problemi sa kojima se suočava.Najavili su, pored kolegijalne, i pravnu pomoć i nameru da se, sa predstavnicima institucija, „sa kojima postoji sve bolja saradnja“, doprineli da mu se, koliko je moguće, život i rad učine lakšim, uz ocenu da sve sve nagomilalo i da situacija nije nikako jednostavna.Institucije su, kako je rekao Vera Matić, uradile samo delo posla, uz dosta peripetija i muka sa kojima se tragajući za istinom borio naš kolega, tako što je napadač na njega osuđen, i ne za pokušaj ubistva, što se dogodilo, već za nanošenje teške telesne povrede i što su donete četiri izvršne presude za troškove i naknadu ptete.Presuđeni napadač ni dinara nije platio, a ispitivanje naručilaca nije krenulo sa mrtve tačke…

Kao u ovom, tako u u drugim slučajevima ugroženosti novinara, prema Matićevim rečima, komisija će biti maksmimalnlo agilna, posvećena i živo zainteresovana da se stane na put nasilju poslenika javne reči u saradnji sa nadležnim iz države.

Članove Komisije obradovalo je što je Mitrić naglasio da su, posle najnovijeg napada na njega, policija, OJT i Sud reagovali blagovremeno, profesionalno i pravdedno o čemu je, ne tako davno, mogao samo da mašta.Istaknuto je, pored ostalog, sa je zabrinjavajuće što je novi napad na našeg kolegu podržai i visoki starešina PU Mali Zvornik, preko društvene mreže, što je posao za one koji se bave visokotehnološkim kriminalom u MUP Srbije.

