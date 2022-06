Brza saobraćajnica Šabac – Loznica pre ugovorenog roka (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Aleksandar Antić, direktor preduzeća Koridori Srbije danas su zajedno sa gradonačelnikom Loznice Vidojem Petrovićem posle obilaska radova na brzoj saobraćajnici Loznica – Šabac, u ataru mesnih zajednica Novo Selo i Lešnica preneli zadovoljstvo dosadašnjim angažovanjem države, vlade i izvođača radova.

Najpre je prvi čovek Loznice istakao da su se ovde, na licu mesta uverili da se i pored izuzetno složenih prilika u kojim se nalazimo i mi i globalno čitav svet, radovi odvijaju po tačno utvrđenoj dinamici.

Polazeći od činjenice da se na teritoriji grada Loznice svi projekti koji se finansiraju i realizuju sa centralnog nivoa ne kasne, ni jedan projekat nije ni privremeno obustavljen, ja moram i ovom prilikom da izrazim veliku zahvalnost našoj državi, predsedniku, vladi, resornim ministrima, direktoru koridora kao i svima koji su ovde sa nama, na naporima koji se ulažu kako bi se svi ovi projekti okončali i kako bi se u ovom delu Zapadne Srbije život vratio na velika vrata, rekao je gradonačelnik.

Prema rečima ministra brza saobraćajnica od Šapca do Loznice od 55 kilometara, se izvodi ispred predviđenih rokova.

„Ugovorni rok nas obavezuje da ovu saobraćajnicu završimo do septembra 2025. godine. Kompanija „Azvirt“ je obećala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će ga završiti do septembra 2024. godine, i zaista mislim da prateći ovaj projekat izvođenja kako ide do sada, možemo da kažemo da smo na putu da to i realizujemo“, rekao je Momirović.

Ovaj projekat na teritoriji grada Loznice, direktor Koridora Srbije naglašava kao još jedan dobar primer odlične saradnje i sinergije koju imaju Ministarstvo saobraćaja, JP „Koridori Srbije“, „Azvirt“ kao glavni izvođač, Institut za puteve kao projektanti, naravno Loznica kao lokalna samouprava koja je dala snažnu podršku.

„Mi na 18 kilometara teritorije Loznice, danas imamo na gradilištu oko 170 ljudi sa oko 130 jedinica mehanizacije. Radovi se odvijaju na izgradnji nasipa buduće brze saobraćajnice i do sada smo obradili negde oko 220 000 metara kubnih materijala u izgradnji ovog nasipa. Očekujemo da vrlo brzo krenemo da radimo na teritoriji grada Šapca kada je u pitanju deonica Tri, i držimo se iste dinamike i apsolutno smo u onom roku koji smo obećali predsedniku Republike“, rekao je Antić.

Ministar Momirović je sa gradonačelnikom Petrovićem, zamenikom direktora JP „Putevi Srbije“ Slobodanom Basurićem i saradnicima posetio neke od završenih infrastrukturnih projekata u Gornjem Jadru.

Pri obilasku Donjih Nedeljica izjavio je da je u prethodnih šest meseci država izdvojila više 200 miliona dinara, da je izgrađeno i asfaltirano 16 od 68 kilometara planiranih puteva, te da su bez zadržavanja sva obećanja ispunjena.

„Svi smo danas svedoci preobražaja ovog sela koje umnogome podseća na švajcarske ruralne oblasti. Generalno, jako puno smo investirali u Loznicu koja je za našu državu strateški grad, zaključio je ministar.

Gradonačelnik Vidoje Petrović kaže da će novi putevi kroz gornji Jadar, koji su plod ispunjenih obećanja predsednika Aleksandra Vučića, datih početkom decembra prošle godine, značajno doprineti boljem životu ljudi na ovom području i da će uz redovna izdvajanja koja grad svake godine ima za ovu oblast biti snažan impuls u domenu putne infrastrukture što su na najlepši način izrazili meštani Donjih Nedeljica srdačnim dočekom i prijemom gostiju iz ministarstva, Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ i Grada Loznice.

