Borovčaninu podrška od bivših asova u Loznici

Povodom objave na našem portalu, pod naslovom “BK Loznica ogorčen na Borovčanina – Loznica bez lige” obratili su nam se bivši asovi BK Loznica. Njihovo obraćanje prenosimo u celosti.

Godinama unazad Loznički boks sistematski se urušava pod vodjstvom politikanata i ljudi sa strane. Svako, ko je došao sa strane, primljen je oberučke i postavljen na neku funkciju, samo smo mi Lozničani šugavi, što se može nedvosmisleno zaključiti.

U našem gradu more talenata iznikne svake godine, dovedu se do savršenstva i onda ih ugasi neka bokserska “veličina”, zatim naša deca odustaju od boksa jer se u suštini forsiraju bokseri sa strane, od kojih neko uzima proviziju od plate, što je svakako tužno i žalosno!

U zadnje vreme od boksa su odustali braća Lekić, Raševići, Panić, Ignjatović, Vučkovići, Jovanović, Pahla, Crnogorčević, Grujičić, Petrović i mnogi drugi, spisak je preveliki…

Svaki naš bokser i svako naše dete košta tri puta manje nego bokser sa strane, jer našem daš platicu i to je to, a za nekoga sa strane moraš obezbediti smeštaj, hranu, platu, premije. Zbog naše dece, hala Lagator uvek će biti krcata, ljudi će se otimati da pomognu i sponzorišu, ovako, dokle god vlada jednoumlje, možemo samo očekivati još gore stanje.

Zadnji primer urušavanja kluba desio se u Smederevu, gde su svi mogli da vide kako se uprava jednog kluba ponaša i kako pljuju po svemu što je neko za njih uradio. Primera radi, u svakom sportu, bez izuzetka, ada se teren napusti automatski usledjuje kazna i tu dileme i govora nema, a tako je bilo i za Smederevo.

Spinovanjem svega, ljaga se baca na Borovčanina i blati se čovek koji je boks podigao iz pepela i svakom klubu pružio ruku i bezgraničnu pomoć!

Dok je po volji uprave kluba onda je Nenad dobar, kad kao slabija ekipa udju u meč i gube, onda se baca drvlje i kamenje na sudije, savez i Borovčanina, kao da ih je on naterao na sraman potez.

Samo iz želje da deci pružimo ravnopravan tretman, koji bokseri u Loznici odavno nemaju, došlo je do osnivanja još dva kluba pored BK Loznice, a to su BK Rokica i BK Vukovi. Sala u kojoj smo ponikli, za nas je zabranjena zona, kako za ulazak, tako i za treniranje!!! Litre i litre znoja svakodnevno su tamo prolivane, da bi neko na kraju odlučivao ko šta sme, a šta ne! Danas, kada je situacija da im neko udari packu i kaže im šta se sme, a šta ne, onda se na sav glas kuka i apeluje, traži se ispravljanje “nepravde” itd… Mi se pitamo, ko će ispraviti nepravdu koja je nama naneta!? Mi treniramo po improvizovanim salama, snalazimo se kako znamo, pomogne nam Grad Loznica i savez ali opet u mladjim selekcijama imamo bolje rezultate od njih. Niko od nas ne mrzi klub, niti može tudjin da ga voli više od nas, naprotiv svi smo spremni da mu pomognemo ali pod uslovom da boksuju deca iz Loznice, pa neka smo i zadnji. Bili bi jednu godinu tu i tamo, već sledeću bi došli na vrh!

Zamislite tu priču za malu decu, taj bezobrazluk… otimamo mi našu salu, Lozničku, koju su gradili naši roditelji, rodbina, prijatelji i otimamo je od stranaca, ljudi koji su ovde došljaci i koji nama odredjuju gde nam je mesto!? Ima li to smisla? Ima li smisla da vam neko udje u kuću i naredi vam da spavate u podrumu da bi on legao u vašu spavaću sobu!?

Mi želimo da vratimo boks Lozničkoj deci, da se vratimo na staze slave, da ponosno predstavljamo svoj GRAD, da boksuju naši, a ne Hrvati, Madjari i ostali!

Zbog svega navedenog i zbog nesebične pomoći Nenada Borovcanina, dajemo mu punu podršku i svemo što radi kao PREDSEDNIK saveza!

Foto privatna arhiva

