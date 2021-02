Belgijski ambasador u Loznici i Tršiću (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Prvu koloniju pustovanja koja je pre tri dana počela u Tršiću, danas je u pratnji gradonačelnika Vidoja Petrovića posetio i ambasador Kraljevine Belgije u Srbiji njegova ekselencija Adam Kun. Oni su u Naučno obrazovnom centru Vuk Karadžić, neposredno posle susreta u Gradskoj upravi Loznice posetili kreativnu radionicu u kojoj su se okupile članice udruženje žena iz Loznice, Sombora, Kikinde, Pančeva, Kladova, Novog Pazara i drugih krajeva Srbije gde su usavršavale veštine izrade ručnih radova tehnikom pustovanja vunenih predmeta. Kolonija je ujedno i odgovor na veliku zainteresovanost da se organizuje program usavršavanja žena iz zanatskih udruženja koja se bave pustovanjem, a upravo Loznica nudi jedinstvene mogućnosti za razvoj veština, razmenu znanja i afirmaciju za sve proizvođače i udruženja koja se posvećeno bave pustovanjem

Sve ih je ugostila Turistička organizacija grada Loznice u saradnji sa Etno-mrežom iz Beograda i Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“, uz podršku lokalne samouprave, NALED-a i ambasada SAD, Kanade i Belgije.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, kaže da je srećan što se upravo ovde u Vukovom Tršiću odvija izuzetna kolonija tokom koje će nas učesnice svojim radom podsetiti na nešto što je pomalo zaboravljeno. Čuvajući svoje kulturno nasleđe, negujući stare tehnike izrade rukotvorina mislim da se ponovo vraćamo sebi i to je jako dobro. Ovo mesto je kao pozvano za to, jer se nalazimo u hramu nauke, Naučno-obrazovno kulturnom centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću na koji smo ponosni svi mi iz Vukovog kraja. Ono što je Petnica za prirodne nauke to je ovaj centar u oblasti društveno-humanističkih nauka. Mogu samo da poželim da ovakvih i sličnih dešavanja imamo što više. Danas uživamo u prelepim motivima Jadra i onome što predstavlja naš kraj u bližoj i daljoj prošlosti, poštujući propisane epidemiološke mere, kazao je Petrović.

Ambasador Belgije Kun Adam, ističe da oseća ono u šta se više puta uverio kroz rad Etno mreže, a to je „snaga i energija koju ova zemlja čuva i treba da prenese na sledeće generacije“. On kaže da s jedne strane vidi ponos zbog bogatog kulturnog nasleđa koje je sadržano u lozničkoj istoriji i tradiciji koje se prenose s generacije na generaciju kao što je Vukov jezik nekada prenošen sa majke na decu. – Sa druge strane vidim žene koje su lice ove lepe tradicije, koje čuvaju taj kulturni kapital i pretvaraju ga na način koji vodi ka ekonomskom osnaživanju i društvenoj afirmaciji – zaključuje njegova ekselencija Adam Kun.

Podršku učesnicima Prve kolonije pustovanja preko video linka u direktnom uključenju pružili su gospođa En Godfri, supruga ambasadora SAD u Srbiji i visoki savetnik iz kanadske ambasade Brajan Ebel.

