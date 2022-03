Baba Marta je tu – ponovo sneg, oblačno i hladno vreme

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U Srbiji će oblačno i hladno, mestimično sa susnežicom i snegom uz formiranje, ili povećanje snežnog pokrivača, u nižim predelima ponegde i sa mešovitim padavinama – kišom i snegom.Više padavina očekuje se na zapadu i jugu Srbije, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno i jak, istočni i severoistočni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura iznosiće od -3 do 1 stepen, a najviša temperatura biće od 2 do 5 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do nedelje, 13. marta, biće hladno vreme za prvu polovinu marta sa jutarnjim mrazevima, dnevnom temperaturom u većini mesta od 2 do 4 stepena.

