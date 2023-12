Asfaltiran prilaz Domu kulture u Brasini

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U mesnoj zajednici Brasina asfaltiran je plato ispred ulaza u zgradu Doma kulture, čime

je dodatno uređen centar sela u kojem se nalazi i železnička stanica, autobusko stajalište,

prodavnica, fudbalski teren i dečje igralište.

Radove je omogućila opština Mali Zvornik, u okviru nastavka asfaltiranja puteva i

ulica na teritoriji lokalne samouprave.

Predsednik Privremenog organa upravljanja opštinom, Zoran Jevtić, rekao je da je

asfaltiranje platoa ispred Doma kulture u Brasini samo deo radova na uređenju centra sela, te

da u narednom periodu, na inicijativu meštana, u okviru akcije „Mali Zvornik po meri

građana“, predstoji uređenje spoljašnjosti zgrade Doma kulture, izrada fasade, zamena

stolarije i sanacija dela krova, što će takođe doprineti boljem izgledu centra ove mesne

zajednice koja je prvo naselje na ulazu u opštinu Mali Zvornik iz pravca Loznice.

On je istakao da je rukovodstvo lokalne samouprave na ovaj način još jednom pokazalo da

drži reč i obećanja data u predizbornoj kampanji i da nije tačno da asfaltira puteve samo pred

izbore, već da se ulaganje u infrastrukturu odvija kontinuirano tokom čitave godine.

Jevtić je naveo da je u Brasini prethodnih dana asfaltirano nekoliko deonica lokalnih

puteva, te da je vršena i popravka oštećenja na putevima.

Napominjući da će uređenje putne mreže biti nastavljeno narednih dana u ostalim

mesnim zajednicama na području malozvorničke opštine i da je u ovom ciklusu radova

predviđeno asfaltiranje ukupno oko 8 kilometara puteva i ulica, on je najavio da je u narednoj

godini u planu asfaltiranje novih 10 kilometara lokalnih puteva, te da će sredstva za to

obezbediti Republika Srbija.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp