Upozorenje za preduzimanje preventivnih i operativnih mera

Gradski štab za vanredne situacije Grada Loznice na osnovu dopisa dobijenog od Sektora za vanredne siutacije i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) izdaje upozorenje građanima da postupaju odgovorno i izbegavaju izlaganje suncu i visokim temperaturama u najtoplijim delovima dana, od nedelje 08.08.2021. do srede 11.08.2021., s obzirom na pojavu veoma toplog vremena u tom periodu sa maksimalnom temperaturom oko 37 stepeni.

Gradski štab apeluje građanima da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru i na obradivim površinama u blizini šuma zbog izazivanja opasnosti po bezbednost građana i imovine, s obzirom na to da izazivanje požara predstavlja opasnost po život i imovinu građana, i da su za krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i za izazivanje opšte opasnosti za učinioce predviđene kazne od šest meseci do pet godina zatvora kao i novčana kazne.

U skladu sa dopisom Sektora za vanredne situacije sve nadležne komunalne službe i ustanove su obaveštene o nastupajućem periodu veoma toplog vremena u skladu sa čim će preduzeti sve preventivne i mere opreza u cilju suzbijanja mogućih neželjenih posledica kao što je obezbeđivanje dovoljne količine vode za piće za sve građane, posebno za najugroženije među kojima su starija lica kao i preventivne mere zaštite od požara na otvorenom.

