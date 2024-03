Aktivisti prekinuli prezentaciju Rio Tinta u Valjevu: Ne žele dijalog sa kompanijom

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Kompanija Rio Tinto je pokušala da predstavi u Valjevu Projekat „Jadar“, međutim aktivisti predvođeni narodnim poslanikom Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, nisu dozvolili da se čuje i druga strana priče o rudarenju litijuma u Jadru, posebno činjenice o zaštiti životne sredine i koristi koju ovaj projekat može da donese Loznici, Mačvi i celoj Srbiji.

Aktivisti predvođeni Jovanovićem su nakon poziva da se pridruže prezentaciji, po ulasku, pravili opšti haos i metež, uz transparente i povike da Rio Tinto mora da ode iz Srbije i kako ne žele nikakav dijalog.

Izvršni direktor Rio Tintovog projekta „Jadar“ Čad Blevit za televiziju N1 je rekao da kompanija nema garancije niti uveravanja Vlade Srbije da će projekat „Jadar“ biti moguće izvesti. Ističe da će o tome pokušati da razgovara sa novom Vladom i sa građanima Srbije jer veruje da je to u zajedničkom interesu. „Još uvek ništa ne može da se učini dok nova Vlada ne bude formirana. Na građanima Srbije i na novoj Vladi je da odluče da li je ovaj projekat dobar za region Loznice i da li je dobar za Srbiju. Verujemo i 100 odsto smo sigurni da možemo da ispunimo sve standarde zaštite životne sredine i da donesemo korist za sve i to na siguran način“, kazao je on i istakao da protivnici projekta koriste dezinformacije i ono što smo imali priliku da vidimo u Valjevu, je zapravo medijska predstava.

„Kao što ste videli večeras, večeras smo imali 110. sesiju dijaloga. I jedinu u kojoj nismo mogli da imamo taj dijalog. Pored toga što smo rekli da poštujemo pravo na mirni protest, mi smo takođe pozvali protivnike projekta da uđu, uključujući i narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćutu. On se složio da uđe i mislim da je video šta se dogodilo“, istakao je Čad Blevit.

Kompanija Rio Tinto poslednjih 7-8 meseci odgovara na sva pitanja i ima otvoren dijalog zasnovan na činjanicama. Razgovarali su sa preko 3.000 ljudi širom Srbije, najviše u lozničkom kraju. Takođe su mnoge informacije objavljene na veb sajtu kompanije.

Kompanija Rio Tinto je nakon ovog događaja izdala saopštenje za javnost u kome stoji:

„Sa žaljenjem konstatujemo poražavajuću činjenicu da su danas u Valjevu prilikom organizacije javnog dijaloga na temu Projekta „Jadar“ pojedinci, pretnjama, zastrašivanjem i napadima na predstavnike kompanije Rio Tinto i prisutne građane Valjeva sprečili slobodan dijalog i razmenu informacija, a pod izgovorom izražavanja slobodne volje građana koji se protive Projektu „Jadar“.

Rio Tinto poštuje pravo građana Srbije na miran protest u skladu sa propisima Srbije. Današanja dešavanja tokom prezentacije Projekta „Jadar“ u Valjevu, međutim pokazuju da protivnici Projekta ne žele dijalog zasnovan na činjenicama. Ovakva dešavanja predstavljaju nastavak širenja netačnih i neosnovanih optužbi na račun kompanije.

Rio Tinto je javno izjavio da nastavljamo razgovore sa svim zainteresovanim stranama kako bismo podržali javni razgovor o budućnosti Projekta „Jadar“. Prezentacije Projekta „Jadar“ namenjene su svim zainteresovanim građanima Srbije, nezavisno od njihove profesije, stepena obrazovanja ili poznavanja Projekta i u skladu su sa zakonima Republike Srbije.

Broj prisutnih građana takođe zavisi i od kapaciteta lokacija na kojima se prezentacije održavaju. Na osnovu do sada održanih prezentacija u različitim delovima Srbije, možemo reći da broj varira između 20 i 150 prisutnih građana. Do danas smo se direktno sastali sa više od 3.000 članova zajednice u Loznici.

Na raspolaganju smo da otvoreno razgovaramo sa svim zainteresovanim stranama u Srbiji kako bi u potpunosti razumele projekat, mere zaštite životne sredine i koristi koje bi mogao doneti. Ovaj dijalog je moguć samo sa onima koji zaista žele da vode razgovar zasnovan na činjenicama. Debata o projektu je u interesu svih. Sve ostalo je samo pokušaj privlačenja negativne medijske pažnje – stoji u saopštenju kompanije.“

