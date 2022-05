HEROJI I NEIMARI MEĐU KORICAMA (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U lozničkom hotelu „MK“, u sali Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, predstvaljena je knjiga „Heroji i neimari“ u kojoj su sabrani svi dobitnici nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“, pojedinci, institucije, ustanove i firme, koju tradicionalno organizuje novosadska „Media invent“ sa univerzitetima u Novom Sadu, Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Beogradu i privrednim komorama Srbije i Republike Srpske.

Laureti laksavog uzdarja, koje je posvećeno najvećem srpskom zadužbinaru, poneli su i mnogi Vukovi zemljaci, počev od gradonačelnika Vidoja Petrovića, ovdašnjih zdravstvenih ustanova, ustanova kulture, preduzetnika i umetnika…U Loznici su nagradu primali i istaknute ličnosti iz RS poput akademika Dragoljuba Draga Mirkovića i akademika profesora dr Zlatka Maksimovića iz Bijeljine do akademika profesora dr Mirka Kerkeza iz Beograda, mr Igora Braunovića iz Beograda, Šapčana dr Bobana Birmančevića i dr Branka Vujkovića.Tako su se na promociji, praktično, sabrali i dosadašnji laureti raznih vrsta tog priznanja.

Specijalno priznanje -bronzanu plaketu sa poveljom, koja nosi ime kapetana Miše Anastasijevića, Vlado Markanović utemeljivač manifestacije „Put ka vrhu“ uručio je gradonačelniku Loznice Vidoju Petroviću, dr Bobanu Birmančeviću, direktoru Telekoma u Šapcu i narodnom poslaniku, kao i dr Branku Vujkoviću, direktoru Zavoda za javno zdravlje u Šapcu.

-Neka svi ovo uzdarje nose i neka se, s razlogom, na njega ponose -rekao je Markanović, ističući da je Loznica, vazda, bila najbolja spona srpskog roda sa obe obale Drine, od vremena Vuka i Filipa Višnjića do današnjih dana, pa nije ni čudno što je prva promocija prestavljena baš u Vukovom rodnom kraju, gde je i utanačena saradnja „Media inventa“ i Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, do koje je došlo na njegovu i inicijativu akademika profesora dr Mirka Kerkeza, predsednika SKANU, uglednog srpskog hirurga.

Ovo je bila prilika da se predstavi i kljiga o borbi protiv korone, prva na svetu, čiji je autor akademik profesor dr Zlatko Maksimović, direktor Opšte bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini, koja je, ne samo zanimljivo štivo za čitanje, već i dragocen udžbenik, za lekare, drugo medicinsko osoblje, učenike i studente medicine.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp