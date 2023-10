GUTAJ ANTONIJE….

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Okoreli kriminalci, krijumčari ljudi, iz lozničkog kraja, koji imaju odličnu saradnju sa „kolegama“ sa leve obale Drine, i dalje, uspešno izmiču pravdi, mada i vrapciznaju da su mnogi izgradili kuće za odmor kraj Drine i Zvorničkog jezera, baš zbog trgovine ljudima i „belog sveta“.

Neki od njih, poput onih kraj Drine, toliko su utvdili svoje luke za ovu vrstu kriminala da su detaljano bezonirali pristaništa za čamce, a rečni deo trakama obeleženi kao „privatni posed“.

-Tamo gde je rečna zemlja, uz samu reku, ne može da bude privatno dobro -kaže ekspert za bezbednost Jovo Karan. -Inače, većina tih vikendica i kuća, pa

i palata, nikla je bez dozvola.Kako tada, tako i danas. I dok policija u Loznici, Malom Zvorniku i Ljuboviji bije bitku i dnevno privode i u odgovarajuće centre odvodi dnevno, i po 100 ilegalnih migranata, ljudi iz tih zemalja, ipak, ne prestaju da dolaze iznova, kako bi prešli Drinu, otišlu u BiH, a odatle, preko

Save u Hrvastku do neke od željenih zemalja EU.

-Niko od njih ne želi da ostane u Srbiji, koja im je samo prolazna stanica. Bilo je više slučajeva hapšenja krijumčara ljudi, neki su dobili, pa i odležali robije, ali ni

to nije prepreka da posao cveta, opet, najviše za one koji su, i dalje, gotovo nedodirljivi.Takvi ljudi, rade smišljeno i migrantima daju konak, prevoz preko Drine, ali sami da voze čamce, uz dogovor gde da ga ostave kad dođu na desnu obalu Drine.Taj „paket usluga“ košta najmanje 500 evra po čoveku.Mešetari znaju i da se hvale, u kafićima, kako im posao cveta, što se vidi i po njihovom imetku.

Na udaru zakona su, pored starih znanaca policije i novi, koji, ako ne rade u „sistemu“ i direktno učestvuju u prevozu preko reke i smeštaju migranata.Oni veliki, kao i veliki trgovci narkoticima, koji više ne stižu ovde iz velikih gradova Srbije, veće iz Zvornika, iz RS ostaju nekažnjeni.

Ali, „bitka protiv krujmčarenja ljudi“ može da bude žestoka protiv ljudi, kakav je A.R. iz Klubaca, kod Loznice,

-A.R. je toliki „krujumčar“ da, kad su policajci došli da ga traže, otac je rekao gde je otišao u nadnicu i tu su ga pronašli -kaže V. R., advokat iz

Loznice, ukazujući da je njegov klijent već pet meseci, „ni kriv ni dužan u pritvoru“. -Zaprećena mu je kazna od tri do 12 godina! Jedini svedok i dokaz protiv njega je izjava Ukrajinke S.K.Vrlo je bitno da se razliku je borba protiv krujumčarima ljudi, koja ne neophodna i kojoj dajemo punu podršku, od mešetarenja, posebno kada je reč o osobi koja nije iz zemalja „izbegličkog talasa“.

Ukrjnika je teško optužila da ju je navodno“ izmanipulisao od strane da dođe u Srbiju,”da bi se sklonila od ratnih događaja (a iz okoline Lavova koji je do granice s Poljskom, stotinama kilometara od linije fronta pr.a). Po dolasku u Srbiju, kako je rekla, „ A.R. je terao da krade i oduzeo pasoš.

A, ona pobegla nekoliko puta puta od njega, pronašla pasoš, odlazila u inostranstvo, u Nemačku, on ju je pronalazio i vratio. Tukao ju, tvrdi,naglašavajući da“

nije došla da bi bila s njim u vezi, već samo kao spas od ratnih dešavanja”.

– Tamo je živela kao princeza -kazala je Ukajinka.

-Završeno psihološko-pshijatrijsko veštačenje, veštaci su konstatovali (za oštećenu) da je reč o osobi koja je bitno izmenjena neurotična ličnost, i to sa histeričnim poremećajem ličnosti, što se karakteriše „brzim promenama u osnovi plitkih, površnih emocija, pri čemu je ekspresija emocija praćena neprimerenim uzbuđenjem,

samodramatizacijom i skretanjem pažnje na sebe“ -priča nam advokat R – Veštaci su naveli i da „Ovakve osobe spadaju u nepoverljive, sumnjičave, opšte uzdržanosti prema ljudima ili idejama sve do stavova koji se graniče sa paranoidnošću“, kao i da je njeno ponašanje „ukazuje na regresivnost, što i jeste uočljivo u načinu ponašanja ispitanice, nastupa iz dečije pozicije i očekuje da okolina zadovolji njene potrebe. Zapravo, njeno ponašanje je u nekom stepenu teatralno.“.

Veštaci su još naveli da „muškarci i žene koji imaju izraženu crtu neuroticizma više su skloni iracionalnim idejama…“.

V. R. Tvrdimo da je” ceo narativ oštećene obična neistina, odnosno konstrukcija, s jedne strane radi osvete okrivljenom sa kojim je bila u emotivnoj vezi od

dolaska u Srbiju početkom 2022. godine do njenog hapšenja početkom ove godine, s druge strane da bi se oslobodila krivičnog gonjenja zbog sticaja krivičnih dela (krađe na ulici, tzv. džeparenje) koje je učinila”.

-Svi dokazi ukazuju da oštećena glumi žrtvu -uverava V.R.- Obustavljen je krivični postupak protiv nje za krađu u sticaju jer je dobila status posebno zaštićenog svedoka.Ona tvrdi da je došla svojim parama, a tužilaštvu je dostavljen dokaz da su joj poslate pare putem Vestern Uniona od A.R.. Postoje fotografije i snimci po kojima se vidi da su bili zajedno. Ona tvrdi da je Ukrajinka, i da pre dolaska u Srbiju nije znala romski jezik, a ima snimak gde duže od osam

minuta ona govori na tečnom romskom, jasno da je njen maternji.

Prema crtama lica jasno da je reč o Romkinji (izjavila: „Stalno su mi u glavi ti Cigani!“). Navela je kako je sa A.R. imala komunikaciju na ruskom (ona ne govori ukrajinski!), a okrivljeni uopšte ne priča ruski.

Prilikom pretresanja o na ulici, što je činjeno po prijavi, kod nje je bio njen pasoš.

-Odlazila je u Vranje u Prihvatni centar za izbeglice, po dopisu Komesarijata za izbeglice sama otišla iz centra, bez da se ikome javila -kaže advokat. – Potom se sama vratila kod A.R.u Loznicu. Prema nalazu veštaka ortopedske specijalizacije povreda koju je imala nije nastala premlaćivanjem kako ona tvrdi, već je reč o lakšoj povredi do koje je došlo klizanjem i padom tako što je koleno udarilo o tlo. “Jednom me je A.R. fizički napao i tada mi je

slomio nogu.“, su njene reči. Tužilaštvo nikada nije po predlogu odbrane okrivljenog podnelo zahtev preko međunarodne

pravne pomoći izvod iz kaznene evidencije oštećene iz rodne Ukrajine.

Izjasnila se veštacima psihologu i psihijatru da želi da ode u Nemačku, da se ponovo spoji sa ćerkom i muškarce više ne želi da vidi (jer je naime istraumatizirana od A.R.), a potom na novom profilu pod pseudonimom I.L.objavi fotografije sa novim muškarcem!?

Kad će A.R. na slobodu, ne zna se ili će, čak, u pritvoru da sačeka presudu Višeg suda u Šapcu, ako bude optužen.I dalje čami u istrazi, bez optužnice.Kako se može čuti, razne nevladine organizacije, na razne načine, pritiskaju ljude u pravosuđu da budu „tvrđi“ u predmeti trgovine ljudima.Kako god se gledalo primer A.R.ne bi mogao da bude reprezentativan, već se više može spomenuta ona Heraklitova po kojoj su „zakoni kao paučina, jer kad padne nešto teško, ono se

provuče, a tanje zapadne“.

Čvrsta mreža mešetara na Drini, sa obe obale, svedoči i da mnogi ilegalni migranti, skoro svaka tri četiri dana, okončaju živote u talasima Drine, baš zato što se

njima ne javljaju za usluge, već rizikuju da reku pređu tamo gde je ona najbrža i najrizičnija.

V.Mitrić

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp