Vučić: Ako bude potrebe, hermetički ćemo zatvoriti granice

Izdao sam nalog Vojsci Srbije, zamolio Biro za saradnju sa svim službama, i MUP i vladu Srbije da, ukoliko dođe do ugrožavanja nacionalne bezbednosti, možemo gotovo hermetički da zatvorimo granice naše zemlje, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Srbija je uvek pokazivala solidarnost i pomagala migrantima. Ali, da mi budemo jedina žrtva, i da zemlje Zapadnog Balkana to treba da budu, to se neće dogoditi. Zatvorićemo granucu u roku od 12 sati, ako za to bude bilo potrebno. Već smo neke stvari krenuli da radimo, ali se nadam da se to neće dogoriti – rekao je Vučić.