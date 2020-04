Tvit mame iz Loznice je najlepša uskršnja priča dana

Čini se da smo sa epidemijom koronavirusa pomalo izgubili osećaj za lepo, naročito zbog naleta loših vesti koje svakodnevno slušuamo. Ipak, postoje i lepe priče koje nađu način da se probiju i u ovim teškim trenucima.

Jedna mama iz Loznice podelila je na tviteru događaj za vreme policijskog časa uoči Uskrsa, kada je shvatila da joj fali 12 jaja za tortu a da ne postoji način da izađe iz kuće i pozajmi ih od drugarice. Tada joj se desilo nešto po čemu će pamtiti ovaj Uskrs.

Njen tvit prenosimo u celosti.

„Jedna lepa priča nastala za vreme današnjeg policijskog časa. Kako sam inteligentno ofarbala sva jaja i nisam ostavila 12 komada za tortu, pozovem MUP u Loznici da vidim mogu li da izađem 500m od kuće da pozajmim od drugarice.

— Propovednica by PUB (@Inkriminisana) April 18, 2020

Posle obostranog zacenjivanja od smeha, mog ubeđivanja da veći problem od ovog mog trenutno ne postoji, da četvoro dece čeka tortu za Uskrs i da sam gotova ako je ne bude, policajka mi je rekla da postoje dve opcije.

Prva je da sačekam mrak i na svoj rizik da probam da se provučem do drugarice i uzmem ili ako mi nije kasno da sačekam da ona završi smenu u 19h pa će mi ih rado doneti. I carica je zaista to uradila. Otišla je do moje drugarice i donela mi jaja za tortu.“

Njeni klinci su ipak dobili tortu a mi priču koja nas je nasmejala i oraspoložila na veliki praznik.