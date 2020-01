Kapiten Voždovca Stefan Purtić (21) iznenadio je devojčicu Petru, koja će taj septembarski dan pamtiti do kraja života.

Petra, koja inače obožava fudbal, imala je čast da u dresu Voždovca, držeći kapitena Purtića za ruku, izađe na teren stadiona „na krovu“ i to pred utakmicu sa Crvenom zvezdom.

Devojčica nije ni slutila šta joj se sprema, a kada je sa kapitenom „zmajeva“ iz tunela izašla na teren, snovi su joj se pretvorili u javu.

Koliko je taj događaj na Petru ostavio snažan utisak, pokazuje i to što ga je opisala u pismenom zadatku, za koju je dobila peticu.

Petrin sastav prenosimo u celosti:

„Jednoga dana mama me je povela na posao. Mislila sam da ću kao i uvek ići u igraonicu, ali sačekalo me je iznenađenje.

Kod mame na vrhu zgrade se nalazi fudbalski stadion Fudbalskog kluba Voždovac. Tog dana je Voždovac igrao protiv Crvene zvezde. Ja često volim da gledam utakmice, pa sam isto želela i tog dana. Po mene je došao kapiten Voždovca, Stefan Purtić. Umesto da me odvede do tribina, on me je odveo na skroz drugo mesto. U dečiju svlačionicu i rekao mi je da ima iznenađenje za mene. Dao mi je dres sa brojem 24 isti kao njegov i rekao da ćemo zajedno izaći na teren. Dok smo izlazili na teren čvrsto sam ga držala za ruku jer sam jedva hodala od uzbuđenja. Imala sam osećaj kao da letim od sreće. Bilo je puno novinara i navijača. Uživo se sve prenosilo preko ‘Arene sport’. Ostala sam do kraja utakmice na tribinama i navijala.

Iako je Voždovac izgubio 1:3 od strane Crvene Zvezde, Voždovac će uvek biti pobednik za mene. Ovaj dan nikada neću zaboraviti , a kao dokaz imam sliku sa kapitenom iz novina“.

