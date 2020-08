Spremite se za tropske temperature

Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

Do kraja sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo, naročito za vikend, kada se u većini mesta očekuje od 33 do 36 stepeni. U Loznici će maksimalna dnevna temperatura u nedelju iznositi 34 stepena. U ponedeljak na severu i zapadu, a tokom noći i u utorak u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetni pad temperature, za 8 do 10 stepeni.