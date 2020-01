Utakmica koja je bila dostojna jednog finala, pred prepunom halom u Krupnju donela nam je dosta uzbuđenja i neizvesnosti. Malo njih je očekivalo da će pobednik turnira biti odlučen izvođenjem jedanesteraca. KMF Loznica Frikos i Caffe LAV Krupanj zaslužuju sve pohvale za finalnu utakmicu kojom su zatvorili ovaj tradicionalni turnir.

Loznica je bila bolja u prvom delu i na odmor otišla sa prednošću od jednog gola. U drugom delu Caffe LAV dolazi do preokreta ali se Loznica golovima Dragiše Komarčevića vraća u igru i dolazi do vođstva od 3:2. Par minuta pre kraja, može se reći domaća ekipa dolazi do izjednačenja 3:3 pa je pobednik odlučen izvođenjem kaznenim udarcima. Odlični kapiten Loznice Goran Maksimović imao je učinak 3 od 3 tako da je gol Vladimira Radivojevića doneo prvo mesto i pehar ekipi KMF Loznica Frikos.

Najbolji strelac turnira je Mladen Ilić, najbolji golman je Goran Maksimović a za najboljeg igrača proglašen je Vladimir Radivojević

video i foto Krupanj Info