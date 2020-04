Usled vanrednog stanja, zabrane kretanja i ostalih mera koje su doneli nadležni organi, obaveštavaju se građani da će u hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Loznici moći da preuzmu osveštanu vaskršnju vodicu.

Crkva je otvorena od ponedeljka do petka od 07:00 do 16:30, subotom od 07:00 do 12:30