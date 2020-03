POLICIJSKI ČAS U SRBIJI OD 20 DO 5 SATI!

Predsednik Aleksandar Vučić na poziv premijerke Ane Brnabić prisustvovao je sednici Vlade Srbije povodom novih pooštrenih mera za suzbijanje širenja virusa korona, posle koje se obratio naciji.

Osim Aleksandra Vučića građanima će se obratiti i Ana Brnabić.

Doneli smo odluke koje su nepopularne i nove pooštrene mere. Zabranjuje se od sutra u 10 sati izlazak osobama starijim od 65 godine. Kako je kazao, najveća žarišta su u Beogradu i drugim gradovima.

„Organizovaćemo lokalne samouprave svuda gde je to moguće, pokušaćemo da do svih domova dođemo preko maldih ljudi od 25 do 26 godina“, kazao je on.

Vučić je rekao da će za njih biti otvorene prodavnice i supermarketi nedeljom ujutru od 4 do 7 pod posebnim pravilima, gde će svi dobiti maske i razmak između njih.

„Time garantujemo da niko ne može da ostane gladan i bez potrebština za život. Od sutra od 20 sati do 5 ujutru zabrana kreatanja svim licima“, rekao je on. Predsednik je zamolio građane da razumeju rigorozne mere.

