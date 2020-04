Počinje isporuka paketa najugroženijim građanima Loznice

Gradonačelnik Loznice i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije grada Loznice Vidoje Petrović obišao je danas distributivni centar u Ustanovi za fizičku kulturu (UFK) „Lagator“, gde volonteri pakuju pakete za građane koji su u teškoj materijalnoj situaciju, i tom prilikom kazao je da će dostava paketa na kućne adrese najugroženih lica početi sutra kao i da na teritoriji grada još uvek nema potvrđenih slučajeva zaraze virusom kovid-19.

Kako je objasnio, paketi, za koje su sredstva obezbedili grad Loznica iz svog budžeta kao i sugrađani i loznički privrednici, deliće se na osnovu preporuka i evidencija Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i po evidenciji penzionerima sa najnižim penzijama.

– Moram da pohvalim naše privrednike koji su se takođe angažovali i odazvali kako bismo zajedno pomogli najugroženijim građanima. Volonteri, kojih trenutno imamo 159 i koji svakodnevno rade, danas pakuju pakete, a već sutra idu na teren tako da će pomoć doći do svakog kome je u ovom momentu najpotrebnija – istakao je gradonačelnik Loznice i podsetio da u kol centru pored volontera koji pružaju pomoć i informacije građanima rade i pedagozi i psiholozi koji razgovaraju sa građanima i daju im savete u ovim teškim vremenina.

Prema njegovim rečima, zdravstvo u Loznici je dobro organizovano i formirana je trijažni centar na osnovu propisanih mera Vlade Republike Srbije.

– Ostaje nam samo da ovakvo stanje i ovakav odnos zadržimo i u narednim nedeljama i da slušamo preporuke pre svega kriznog štaba Republike Srbije. Da slušamo struku, ljude koji su zaista maksimalno posvećeni iako nažalost imamo i lekare koji su pozitvni na korona virus. Oni žrtvuju svoje živote da bi nas lečili i brinuli o svima nama. Najmanje što svako od nas može da učini je da pokaže visok stepen odgovornosti, jer oni su ti koji prema nevidljivom neprijatelju vode bitku za sve nas. U Loznici kao i u svim gradovima bilo jr sporadčnih slučajeva gde se nisu baš svi odgovorno ponašali međutim naša vojska i policija zaista odgovorno obavlja svoj deo posla – ukazao je on i dodao da Gradski štab stalno radi, razmenjuje informacije, ima dobru komunikaciju i umreženost.

– Gradski štab za vanredne situacije je u obavezi i stalnom zasedanju, ali prava reč je o stalnom radu jer svako u skladu sa svojim delokrugom rada i odgovornostima obavlja odgovorno svoj posao. Pored volontera i kol centra imamo sedam mobilnih timova koji pokrivaju svih 56 mesnih zajednica na teritoriji grada. Njihova vozila imaju obeležja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Loznice kao i svi oni koji u ime Štaba obavljaju odgovarajuće aktivnosti, kako ne bismo došli u situaciju da eventualno neka nepoznata lica iz sebi znanih razloga šire dezinformacije ili da možda neke od naših sugrađana dovedu u zabludu. Mi smo preduzeli sve što je u našoj mogućnosti i u skladu sa merama Vlade Republike Srbije. Za sada iz dana u dan imamo sve bolju podršku i građana i to je za svaku pohvalu – zaključio je gradonačelnik Loznice.