U Loznici nema inficiranih – počeo drugi krug dezinfekcije (video)

Prema informacijama Opšte bolnice i Doma zdravlja u Loznici kao i Zavoda za javno zdravlje Šabac na teritoriji našeg grada nema potvrđenih slučajeva kovid-19.

Načelnik Gradske uprave i član Gradskog štaba za vanredne situacije Vladimir Padojčić kazao je da se u Loznici poštuju sve propisane mere Vlade Srbije i kriznog štaba kao i da je danas izvršen drugi krug dezinfekcije javnih površina u užem gradskom području i Banji Koviljači, kao i prostorije pojedinih javnih ustanova (Policijske stanice, zgrade lozničkog suda, prostorije hitne pomoći i trijažnog centra).

– Dobra vest je da za sad, prema informacijama opšte bolnice, lozničkog doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Šabac, nemamo potvrđenih slučajeva kovid-19 na teritoriji grada Loznice. Svakodnevno se uzimaju brisevi i šalju na testiranja. Shodno tome epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Šabac tokom proteklog vikenda obučio je 20 tehničara iz te ustanove za uzimanje briseva za testiranje na korona virus – istakao je načelnik Radojčić.

Kako je naveo, lokalna samouprava radi u skladu sa merama koje je odredila Vlada i Gradski štab za vanredne situacije.

– Već smo obavestili građane da do prestanka vanrednog stanja obustavljamo rad u neposrednom kontaktu, a poslovi koji su se obavljali na takav način nastavljaju da se obavljaju putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem – ukazao je on.

Načelnik Radojčić je objasnio da će se podnesci građana primati čak i kada nisu napisani na propisanom obrascu, a takođe građani ne mogu snositi posledice nepostupanja u rokovima koji su odrešeni ili propisani zakonom o opštem upravnom postupku ili zakona kojima se uređuju posebni upravni postupci i dodao da se svi rokovi koji se odnose na dostavljanje u pisanoj formi u upravnom postupku ili se odnose na preduzimanje upravnih radnji se produžavaju.

– Gradska uprava čini sve da građanima u vreme epidemije olakša život, u tom smislu je formiran pozivni kol centar koji radi 24 časa dnevno, a na terenu je već armija od 105 volontera koji svakodnevno pružaju pomoć našim sugrađanima. Grad će blagovremeno obaveštavati naše sugrađane o svim vidovima pomoći ne samo putem medija, volontera i kol centra koji u smeni dobija na desetine poziva tako da tačno znamo šta su potrebe građana. Kol centar ima 7 telefonskih linija od kojih putem dve građani mogu da se posavetuju sa psiholozima i pedagozima, jer svi mi u ovakvim uslovima nedostatka socijalne interakcvije možemo poželeti da popričamo sa nekim o stvarima koje nas tište i zašto ne posavetovati se sa stručnjacima čija je to profesija i čiji savet najviše može pomoći – naglasio je napominjući da je u vreme epidemije pojačana odgovornost svakog od nas u skladu sa delokrugom poslova koji obavlja.

– Pojačana je odgovornost svakog pojedinca i pozivam sve da se ponašaju odgovorno ne samo zbog sebe već i zbog članova svoje porodice i svih drugih. Molim sve da se ponašaju u skladu sa merama vlade i savetima epidemiologa i u tom smislu odštampani su flajeri na kojima su detaljana i jasna uputstva na koji način postupati kako bi se umanjila mogućnost širenja virusa – apelovao je Radojčić.