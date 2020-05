Pismo direktorke Srednje škole ,,Sveti Sava” upućeno maturantima ove škole

Dragi moji maturanti,

Promiču slike događaja, mnogobrojnih kulturnih i humanitarnih aktivnosti u kojima smo zajedno učestvovali, vi, ja i svi vaši profesori, jer smo mi u Srednjoj školi ,,Sveti Sava” uvek sve radili zajedno, i bili jedna velika porodica. Koračali ste odlučno i hrabro…, i eto vas na kraju srednje škole!

Mnogo mi je žao što vam je pandemija ukrala najlepša tri meseca srednjoškolskog doba, što je 13. mart 2020. bio poslednji nastavni dan koji ste proveli u školskim klupama sa svojim odeljenjima u celini, a da toga niste bili ni svesni. Niko od nas to tada nije mogao znati. Mnogo mi je žao što ćete biti generacija koja verovatno neće imati proslavu maturske večeri, za koju ste se spremali i koju smo pre početka pandemije zajedno zakazali za 1. jun. To je zaista posebno veče, u kojem vi blistate, a nama, vašim profesorima, su puna srca dok vas gledamo tako usterptale i lepe, i ispraćamo na neke nove puteve, verujući da ćete i na njima pobeđivati.

Želim da znate da sam beskrajno ponosna na vas, kao i na sve vaše profesore! Vi ste moji heroji, svih sto devedeset troje! Poneli ste se veoma zrelo i odgovorno, kako to inače i priliči maturantima! Nastava na daljinu je nešto novo za sve nas, nešto čemu smo morali da se prilagodimo u roku od jednog dana, svi mi. I uspeli smo u tome! Uspeli smo zahvaljujući predanosti i posvećenosti vaših profesora, ali i vašoj savesnosti! Svi zajedno zaslužujete pohvale, jer ste primer kao može i treba da izgleda uspešna nastava na daljinu. Budite zbog toga ponosni na sebe, jer ja jesam ponosna, i na vas, i na svoje kolege. Trenutnu situaciju ne možemo da promenimo, ali je najbitnije da smo svi zdravi. Pred vama su maturski i prijemni ispiti, i treba da se okrenete ka njima. Ostaćete upamćeni kao prva, a nadamo se i jedina, generacija koja je svoje poslednje srednjoškolske časove imala onlajn. Uvek će se pamtiti generacija 2020. Gledaćemo vas na panoima u holu naše škole, i uvek znati da je to generacija koja je pobedila sve prepreke!

Uprkos svemu, sigurna sam da iz svoje škole u život nosite pregršt lepih uspomena, ali i znanja kojim ćete dalje krčiti životne puteve i osvajati svet. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da menjate svet, a koliko je Srednja škola ,,Sveti Sava” doprinela vašem naoružavanju pokazaće vreme koje je ispred vas i nas. Želim da znate da luka iz koje odlazite, a to je vaša škola, zauvek ostaje vaša. Postaje temelj vaše budućnosti, i to baš onakve kakvu želite i kavu ćete, sigurna sam poznajući vas, i ostvariti. Vodiće vas noge i gde treba i gde ne treba, i sve je to potrebno u životu, i putevi, i malo stranputica. Lupite ponekad i glavom o zid, jer tako mora. Nečega ćete se plašiti, nešto će vas mamiti. Neko će vas omamiti. Tog nekog za ruku i uskladite korak. U paru je i lepše i lakše. Pametno birajte, jer ste pametni! Draga deco, čuvajte sebe! Život teče, plivajte, svako svojim stilom, jer baš zbog toga što ste toliko različiti ste i toliko jedinstveni i sjajni!

Želim vam sreću na završnim, maturskim i prijemnim ispitima koji su pred vama. I još jednom vam se zahvaljujem što ste tako divni, odgovorni i zreli, kao i svim vašim profesorima, a naročito vašim odeljenjskim starešinama, koji su se poput roditelja trudili da vas izvedu na pravi put.

Želim da znate da sam beskrajno ponosna na ljude u vama, i da verujem u vas! Budite bolji od svih nas, jer će to biti naš najveći uspeh!

Jelena Mirković,

direktorka Srednje škole ,,Sveti Sava” u Loznici.