NOVE MERE: Od subote od 13h do ponedeljka u 05h zabrana kretanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon sastanka kriznih štabova

– Uvodimo zabranu kretanja u subotu od 13 sati do ponedeljka do 5 ujutru. Druga mera je da ne može više od dvoje ljudi da se okupi na jednom mestu. Treća mera, važi od subote uveče, od 23 do 01 u rasponu od 200 metara od mesta prebivališta moći ćete da prošetate kućne ljubimce – rekao je Vučić.

On je napomenuo da za penzionere ostaje mogućnost kupovine u nedelju od 4 do 7 sati ujutru, kako bi mogli da obezbede sve što im je potrebno.

– Od 23 pozitivno 12 osoba u bolnici Narodni front i to je najveći problem. Mi ništa ne krijemo. U toku je dovoženje naših ljudi iz stranih zemalja, još 2000 ljudi planiramo da dovezemo, iz Amerike, Nemačke… – rekao je Vučić.