Nema zaraženih koronom – apel nadležnih da se poštuju sve mere (video)

Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac i direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac dr Branko Vujković posetili su danas Loznicu gde su sa komandantom Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnikom Vidojem Petrovićem, obišli Opštu bolnicu i dom zdravlja, Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Banja Koviljača i granični prelaz Trbušnica kako bi videli kakvo je stanje na terenu po pitanju sprovođenja svih lokalnih i mera Vlade i predsednika Republike Srbije uvedenih usled pandemije virusa korona i proglašenja vanrednog stanja.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Loznice, Vidoje Petrović rekao je da su se tokom današnje posete načelnika Mačvanskog upravnog okruga i direktora Zavoda za javno zdravlje Šabac na licu mesta uverili u kojoj meri su uspeli da uspostave sistem koji pre svega treba da odgovori svim izazovima koje je donela epidemija korona virusa, jer, kako je istakao, samo zajedno možemo dobiti pobedu protiv pošasti koja je snašla Srbiju i čitav svet.

– Možemo da ohrabrimo naše građane, ali to ne znači da je vreme za opuštanje. Epidemiolozi, infektolozi, svi ostali koji se bave ovim stanjem i posvećeno rade svoj posao i mi kao Gradski štab, moramo u organizacionom smislu da preduzmemo sve neophodne mere i da blagovremeno donosimo odluke kao pravni osnov za određena postupanja, da organizujemo stručne službe, državne i organe lokalne samouprave, jer se situacija iz dana u dan menja. Za sada na svu sreću i uz ogromne napore koje čini država, naš okrug i grad Loznica mi na teritoriji našeg okruga još uvek nemamo lica koja su pozitivna na korona virus, ali to ne znači da se možemo opustiti. Moramo da se odnosimo odgovorno. Suština je ostanete kod kuće i u okviru sopstvenog doma vodite računa. Imamo lica koja su pod merom samoizolacije jer su u nekom periodu bila izvan granica Srbije. Oni donose rizik i zato je prevencija jako važna – ukazao je komandant Štaba.

Kako je naveo, od danas u našem Kol-centru Gradskog štaba svi građani Loznice putem telefona mogu da se obrate za razgovor i savet psihologu i pedagogu.

– Pokušaćemo da sve rizične grupe, zdravstveno i socijalno ugrožene, pomognemo u zaštitnoj opremi kao i u osnovnim namirnicama. Grad će izdvojiti sredstva iz svog budžeta, ali imamo otvoren i namenski žiro račun na koji će svi oni koji su u mogućnosti i koji žele moći da uplate novac kako bi se pristupilo nabavci određenih namirnica. Formirali smo distributnivni centar u okviru Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“ gde je prikupljena sva hrana, koja će se pakovati i deliti najugroženijima u skladu sa spiskovima Centra za socijalni rad i Crvenog krsta u Loznici. Formirali smo i drugi centar u okviru Gradske kuće gde se nalaze zaštitna oprema i sredstva za dezinfekciju koje ćemo takođe koristiti i deliti najugroženijima – rekao je komandant Štaba i dodao da je u Loznici situacija dobra.

– Moramo da živimo sa povećanom opreznošću, jer već sutra može da se pojavi lice koje će biti pozitivno na korona virus što će to u nekom vremenu moći da značajno usloži situaciju. Sve ovo iznosimo kako bismo apelovali na svest svakoga od nas. Ovu bitku u Loznici i šire možemo dobiti samo ako svi radimo zajedno – zaključio je komandant Štaba Vidoje Petrović.

Prema rečima načelnika Mačvanskog upravnog okruga, stanje na zatvorenom graničnom prelazu Trbušnica, gde svoje dužnosti obavlja i sanitarni inspektor je besprekorno.

– Komandant Gradskog štaba i direktori Opšte bolnice i doma zdravlja u Loznici upoznali su nas sa donetim merama i načinom funkcionisanja u sadašnjim vanrednim uslovima i uverili smo se da sistem funkcioniše, da je postavljen na pravim temeljima i da se spremno dočekuje ova pošast koja nas je zadesila. Specijalna bolnicu za rehabilitaciju, koja je ispražnjena i ne prima pacijente na banjsko lečenje, izuzetno dobro sprovodi mere prevencije koje su donete interno u njihovoj ustanovi – rekao je načelnik Krasavac.

Kako je istakao, Gradski štab na čelu sa komandantom Vidojem Petrovićem doneo je niz mera koje su sprovedene kako na lokalnom tako i na širem nivou funkcionisanja privrednih subjekata, zdravstvenih ustanova i čitavog grada.

– U Loznici, kao u centru našeg okruga subregiona, videli smo da je situacija na zavidnom nivou. Uputio bih apel građanima da prvo pomognemo sami sebi, svojoj rodbini, državi i svima koji podržavaju i žele da ovaj narod iz ovog svega izađe sa što manjim problemima. Jednostavno, ostanite kod kuće – ukazao je načelnik Krasavac.

Direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac dr Branko Vujković, naglasio je da je činjenica da je zdravstveni sistem spreman za izazove koji su pred nama kao i da je epidemiološka situacija stabilna, mirna s obzirom na to da nema potvrđenih slučajeva infekcije kovid u Mačvanskom okrugu što, kako je rekao, ne znači da ne treba da delujemo preventivno.

– Apelujem na sve sugrađane Mačvanskog okruga da se pridržavaju svih mera koje su predviđene lokalnim, ali i uredbama Vlade Republike Srbije i kriznih štabova. Jako je važno poštovati samoizolaciju. Svi ostali fizičke kontakte treba da svedu na najveći mogući minimum. Jako je važno da poslodavci svima onima koji ne moraju da idu na posao omoguće da rade od kuće – ukazao je Vujković i dodao su riziku najviše izloženi stariji od 65 godina i hronični bolesnici.

– Apelujem na njih i njihove ukućane da se još odgovornije ponašaju kada su u pitanju mere prevencije i dezinfekcije. Ako ispoštujemo smanjenje fizičkih kontakata i higijenske mere, da peremo više puta u toku dana ruke sapunom i toplom vodom, sigurno ćemo sprečiti eskalaciju epidemije – naveo je on i dodao da je Srbija je ušla u period, kada se očekuje eksponencijalni rast širenja zaraze.

– Drago mi je što je komandant Gradskog štaba za vanredne situacije grada Loznice dobro organizovao svoj tim. Posebno je važno što možemo kontrolisati ljude koji su u samoizolaciji i omogućiti svima onima koji imaju više od 65 godina i ne mogu da izlaze na ulicu da imaju zadovoljene osnovne potrebe za lekovima i namirnicima – istakao je Vujković i uputio apel građanima da slušaju svoje krizne štabove i koriste informacije iz proverednih izvora kao što su sajt i stranice na društvenim mrežama Zavoda za javno zdravlje Šabac, kol centar lozničkog doma zdravlja i drugi.