Najbolji pokloni za muškarce – čemu se zaista raduje “jači pol”?

Nema tog muškarca koji ne voli da je lepo obučen, sređen i da lepo miriše. Još kada bi mogao da ne kuburi sa viškom kilograma i posedovao neku magnetičnost koja bi mamila ženske uzdahe i ljubomoru muškaraca na njegovu pojavu – gde bi mu kraj bio?

Da, i muškarcima svojstvene sve one male “bubice” o kojima žene redovno i glasno govore, pa im se one tako često pripisuju. Zapravo, muškarci su vrlo jednostavni u svojoj suštini, i da bi bili srećni – ne treba im mnogo, a to malo može mnogo da znači kada nekoga želite da obradujete, iskažete pažnju, simatiju ili zahvalnost.

Osim lepog ponašanja, najbolji način da nekoga obradujete jesu pokloni. Ovaj put, bavićemo se poklonima za muškarce, ali ne bilo kakvim – već onim što oni zaista žele da vide i dobiju.

1. Garderoba ili obuća – obratite pažnju na njegov stil

Većina muškraca je pomalo tradicionalna kada je u pitanju stil, način odabira garderobe i toga šta bi nosili a šta bi možda obukli jednom pa ostavili zaboravljeno na dnu ormara. Preporučuje se da bez muškačeve saglasnosti ili uvida ne kupujete jakne i kapute, ali, ako ćete im već omogućiti uvid u neki komad odeće – to više nije iznenađenje.

Međutim, ukoliko iznenađenje nije ono na šta ciljate, slobodno mu kupite neki veći komad garderobe koji mu se dopao. Isto je i sa cipelama; ako znate da su mu potrebne svečane cipele, nove patike – a već znate kako ih bira – nema razloga da ga time ne iznenadite.

Muškarci vole udobne pidžame, genralno stvari u kojima se osećaju nesputano i koje nisu oštre na dodir; njima čulo dodira igra veliku igru u životu. Ukoliko muškarac u vašem životu uživa u nošenju pidžame, obradujte ga finim komadom za spavanje koji će ga svake večeri podsetiti na vas.

Takođe, jedan od najčešćih razloga kupovine odeće na poklon jesu trenuci koji idu u susret nekoj svečanosti. Tada se često kupuju košuje (obavezno sa manžetnama), kravate, leptir mašne ili aksesoari poput kaiša.

Kvalitetne dukserice i trenerke sportskih brendova, majice kratkih rukava sa i bez polo kragne, sa printom i bez njega, kao i veš – sve su ovo jednostavni načini da upotpunite ormar drugaru, bratu ili dečku, ali da budete sigurni da će on to nositi.

2. Gedžeti i druge stvarčice naprednih tehnologija

Mali alati, mašine i tehnologija različitih namena su takođe odličan način da nekome obezbedite kvalitetan, koristan i rado viđen poklon. Ukoliko želite da uložite novac u nešto skuplje – tu su uvek telefoni, lap topovi, flash memorije, Plejstejšn, različite vrste video igara i konzola…

Čak iako se neko ne bavi IT-jem ili se ne razume previše u tehnologiju, neće odoleti kvalitetnom satu koji funkcioniše na principu napredne tehnologije, koji meri otkucaje i ima još neke zanimljive funkcije.

3. Hrana – pun stomak je pola zdravlja i sreće

Opšte je poznato da (zdrave) navike u ishrani višestruko utiču na društveni život. Da bi uspeo u svom poslu i dostigao visine o kojima mašta, čovek mora od svog tela da napravi moćnu mašinu. Ukoliko se vama bitna muška osoba aktivno bavi sportom, obradujte ga time što ćete mu napuniti frižider namirnicama koje jede (meso, jaja, krompir, sir, povrće…).

Ukoliko mu manjka sportskih suplemenata ili nije siguran u kupovinu nekog ovakvog preparata – obradujte ga kupovinom nečeg tog tipa. Najveći neprijatelj sportista je definitivno prazan frižider, jer ukoliko u njemu nema ništa – veće su šanse da se posegne za brzom hranom.

Takođe, jedan od prelepih načina da dragog obradujete u domenu hrane jeste – pun stomak, odnosno večera koju ćete spremiti od onoga što on voli da jede. Romantičn obrok, piće i atmosfera ponekad je najbolji poklon koji možete prirediti oboma.

4. Putovanje iz snova udvoje ili sa prijateljima

Putovanje iz snova je nešto što svako priželjkuje, a muškarci jednako kao i žene maštaju da otputuju na neku daleku, egzotičnu destinaciju poput Tajlanda, Njujorka ili Japana. Ovako skupa putovanja su odličan način da obradujete nekog vama bliskog muškarca koji se oženio ili mu je preko potreban odmor.

Međutim, za poklon putovanje ne morate preletati okean, možete uplatiti i vaučer do neke evropske metropole, za mnogo bliži put iz snova na koji može poći sa vama ili sa prijateljima.

Kada se kupuje poklon za muškarca, nije poenta da mu se odbraduje na trenutak a onda potpuno smetne s uma da to poseduje – barem je kod muškaraca tako. Naravno, u kombinaciji sa poklonom, svaki muškarac voli malo pažnje (ponovo) posvećene samo njemu. Usrećiti muškarca poklonom nije težak zadatak, samo treba promeniti ugao gledanja i pokazato volju za manjim prilagođavanje.