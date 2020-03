Ministar Lončar izašao u javnost sa najnovijim informacijama o koronavirusu

Ministar zdravlja u Vladi Srbije Zlatibor Lončar je u 18 časova objavio najnovije informacije o stanju zaraženih koronavirusom u Srbiji.

Lončar je objavio da se broj zaraženih koronavirusom u Srbiji povećao na 24 osobe.

– 25 osoba je testirano danas, od kojih je pet pozitivno. Njih četvoro novotkrivenih zaraženih je u dobrom stanju i poslati su u kućnu izolaciju sa detaljnim uputstvima kako da postupaju, dok je jedan pacijent ostao na daljem praćenju na Infektivnom odeljenju u Novom Sadu. On nema teže simptome, ali će dijagnostika biti ispraćena do kraja – rekao je Lončar.

On je takođe zamolio da se ne puštaju neproverene informacije o zaraženima koronavirusom:

– Molim vas da proverite infromacije, objavljena je vest da je u Novom Sadu čovek preminuo, taj čovek je živ, i bolje je nego što je bio prethodnih dana, ne objavljujte neproverene informacije – apelovao je ministar zdravlja.