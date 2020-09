Loznica na korak do titule, blistali Fetahović i Poletan

U podrinjskom hramu boksa tim Loznice je ugostio ekipu BK Radnički iz Beograda i do slavlja stigao rezultatom 10:4 i time se našao na korak od osvajanja šampionske titule.

Prvi finalni meč obilovao je kvalitetnim boksom, a glavni akteri u magičnom čeverouglu bili su maksimalno motivisani za trijumfe njihovih ekipa.

Boks prikazan u Loznici najavljuje još bolje borbe u Beogradu kada je za jedan tim biti ili ne biti, za drugi titula u rukama ili još jedna bitka u nastavku.

BK Loznica – BK “Radnički” Beograd 10:4

(Do 57 kg Semiz Aličić – Veljko Gligorić 0:3, do 63 kg Nenad Jovanović – Pavel Fedorov 0:3, do 69 kg Adem Fehatović – Bakhid Abbasov 3:0, do 75 kg Sandro Poletan – Viktor Džiaškević 2:1, do 81 kg Đokić Vouter – Saša Milovac 3:0, do 91 kg Sergej Horskov – Andrej Batirev 2:1, + 91 kg Dušan Veletić – Stefan Gagović 3:0)