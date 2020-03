Informacija sa zasedanja Gradskog štaba za vanredne situacije 19.03.2020. (video)

Gradski štab za vanredne situacije danas je razmatrao informaciju o stanju na području grada Loznice.

Doneta je odluka o formiranju 10 stručno-operativnih timova kao i više naredbi. Prema informacijama Opšte bolnice i doma zdravlja u Loznici nema pacijenata zaraženih korona virusom. Sve službe lozničke bolnice rade osim specijalističkih uključujući hitne intervencije i lečenje pacijenata sa malignim oboljenjima.

U bolnici se primenjuju sve mere dezinfekcije prostora i zaštite zdravstvenih radnika.

Dom zdravlja u Loznici primenjuje odluku Ministarstva zdravlja o radu u dve smene u intervalu od 7 do 18 časova, a jedino hitna služba radi neprekidno.

Počela je da radi trijažna ambulanta u neposrednoj blizini službe hitne pomoći, gde su angažovana četiri lekara, tako da svi sa simptomima virusne infekcije tu mogu dobiti pomoć.

Svi građani koji su došli iz inostranstva sa tegobama ili sumnjaju na virusnu infekciju javljaju se isključivo u ovu ambulantu koja radi do 18 časova, a nakon toga se mogu javiti telefonom 015/872-559 gde će dežurni lekar utvrditi kliničku sliku pacijenta.

Prema informaciji iz Policijske stanice u Loznici većina građana poštuje zabranu javnih okupljanja, zabranu izlazaka za starije od 65 godina i ograničenje noćnog kretanja.

Svi imigranti smešteni su u Centar za azil u Banji Koviljači.

Saopšten je podatak da je pod merama takozvanog karantina 414 lica koja su se vratila iz inostranstva.

Iz operatvno-pozivnog centra, koji je smešten u suterenu lozničke gimnazije, saopšteno je da je formirano 14 mobilnih ekipa od čega je deset aktivno u gradu, a po dve u Lešnici i Banji Koviljači.

Svi građani mogu dobiti informacije na postojeće telefonske linije uz skorije uvođenje nekoliko novih brojeva. Volonteri su do sada, iz dana u dan, pružali sve veći broj usluga, od snabdevanja lekovima, hranom i za ostale potrebe.

Za podršku mobilnim timovima pored radnika Gradske uprave i javnih preduzeća angažovani je 25 volontera od prijavljenih 66 što daje lepu sliku o radu Gradskog štaba za vanredne situacije. Iskustva sa terena govore da građani dobro prihvataju ovu akciju i sve se odvija u dobrom i korektnom tonu. Do sada je realizovano oko 50 obilazaka.

Sva preduzeća na teritoriji grada Loznice rade prilagođeno nastaloj situaciji, dobro funkcionišu i rade gotovo punim kapacitetom.

Nastaloj situaciji uvođenjem vanrednog stanja u Loznici je prilagođen rad lokalne samouprave pri čemu je 104 radnika upućeno na rad od kuće kako bi se izbegao direktan kontakt sa strankama koje sve poslove mogu obaviti putem telefona ili interneta.

Gradski štab za vanredne situacije u Loznici usvojio je zaključak o formiranju stručno-operativnih timova, radi preventivnog delovanja i sprečavanja epidemije, kovid-19 za sve mesne zajednice na teritoriji grada Loznice.

Ovi timovi će pratiti primenu svih propisanih mera Vlade, i uočavati sva ponašanja koja nisu u skladu sa propisanim merama i odlukama, koje je potrebno sankcionisati radi sprečavanja epidemije što se naročito odnosi na mere samoizolacije. Dostavljaće pisane dnevne izveštaje o svojim dnevnim aktivnostima načelniku Gradske uprave. Cilj je da se uspostavi kontrola u sprovođenju naloženih mera dok traje vanredno stanje.

Jedinice lokalne samouprave na taj način pomagaće i vojsci i policiji. Gradski štab za vanredne situacije doneo je naredbu kojom se menja ranija naredba od 16. marta po kojoj se skraćuje radno vreme ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, kladionica i ostalih od 7 do 19 časova.

Doneta je i naredba o zabrani verskih obreda u domaćinstvima za vreme vanrednog stanja, posebno osvećenja vodice, izuzev opela, krštenja i venčanja kojima mogu prisustvovati samo članovi porodice uz poštovanje zabrane javnih okupljanja.

Gradski štab za vanredne situacije naložio je pojačane aktivnosti Javnom komunalnom preduzeću „Naš dom“ kada je u pitanju održavanje higijene i dezinfekcije na prostorima oko bolnice i zelene pijace kao i redovnog pranja gradskih ulica.