„Mnogo nas ima. Bespotrebno je da se okupljamo pred hramom, već svi odavde, prva, druga i treća generacija Srba iz Crne Gore da krene pravo kući! Tamo crkve da branimo. Svi na granicu, pa kad nas pitaju gde ćemo, lepo da kažemo: „Кući!“ Nema pregovora s bitangama. Živela Srbija, živela Crna Gora, živelo naše zajedništvo“

Ovo je juče poručio glumac Slaviša Čurović okupljenim u Knez Mihailovoj povodom nezadovoljstva zbog izglasanog Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori.

Ovaj glumac, koga Lozničani najviše obožavaju zbog boksa jer radi kao komentator na TV Arena Sport i čest je gost u dvorani Lagator, danas je na svom Facebook profilu napisao:

Hvala svima na lijepim i dobrim rijecima,ne mogu stici svima da zahvalim, nema se kad od posla i borbe.

A onim koji prijete, „čekaju me po Podgorici“,da poručim samo…Ja sam Čurović i čini mi se da nisam strašljiv,a nisam ni sam…

Dolazim redovno,pa junaci,slobodno krenite,kao što ste mi 2006-te vadili pištolj na referendumu,kao što ste mi uzvikivali „Srbe na vrbe“,crtali faluse po garderobi,krali dokumenta da ne mogu izaci iz Cg,pisali otkaze,pratili do kuće „džetama“ bez tablica….Kao što ste mi „sredili“ da zbog moje borbe, cijela porodica sa fakultetima radi poslove sa osnovnom školom.

To su vaše „junačke“ metode.I pobjede.I sve smo izdržali.A i ovo ćemo.

Braniću SVAČIJU svetinju,i jesam, moju posebno!

Da meni neko spočitava nacionalizam,a ponajbolji drugovi su mi i Sebi i Muslimani i Hrvati.Stidim se vas što mrzite sve srpsko i nasu Crkvu,ali da odustanem(o) nećemo!

I branićemo.A vi samo urlajte.I arlaučite.

Srećom,po komentarima,3 posto vas je.

A i to je mnogo!