Mali je nakon sastanka sa hotelijerima u Privrednoj komori Srbije objasnio da paket mera predviđa jednokratnu direktnu subvenciju svakom pojedinačnom hotelu od 350 evra po ležaju i dodatno još 150 evra po smeštajnoj jedinici.

Ceo program koji se odnosi na pomoć hotelskoj industriji realizovaće se preko javnog poziva, s tim što će Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisati poziv u narednih desetak dana, najavio je ministar.

On je rekao da će se hotelima dati prilika da se prijave, i izrazio očekivanje da će do kraja septembra, najkasnije do prve nedelje oktobra, novac iz budžeta biti isplaćen.

Prema njegovim rečima i ovaj paket mera, kao i prethodni, usmeren je ka tome da se ublaže posledice koronavirusa i sačuvaju kapaciteti naše industrije, kao i radna mesta.

Mali je objasnio da je samo jedan uslov za one koji žele da dobiju ovu pomoć, a to je da do kraja godine nema otpuštanja više od 10 odsto zaposlenih.

On je najavio dalju analizu stanja po sektorima, što će se na kraju odraziti i na planiranje budžeta za 2021. godinu.

U gradovima Srbije ima 380 hotela koji su kategorizovani, ali je popunjenost veoma niska i kreće se svega oko deset procenata. U Beogradu je od 115 hotela koji su kategorizovani, samo 42 otvoreno, a popunjenost je približno 9,5 proenata, precizirao je Mali.

Ministar je podsetio na to da su opšte mere za podršku privredi još uvek u toku i da je ceo privatni sektor, zajedno sa hotelijerima, dobio po tri minimalca za svakog zaposlenog i oslobađanje od poreza i doprinosa na zarade u prethodna tri meseca.

U toku je, kako je napomenuo, drugi paket davanja 60 odsto minimalca u avgustu i septembru i odlaganje poreza i doprinosa za još jedan mesec.

Prema njegovim rečima, ukupan iznos pomoći kreće se između 5,8 i 5,9 milijardi evra, kada tome dodate i kredite Fonda za razvoj, garantnu šemu dogovorenu sa komercijalnim bankama.

Takođe, kako je dodao, treba imatu u vidu i to da smo izdvojili i 2,6 milijardi dinara za pomoć poljoprivrednim proizvođačima, zatim 4.000 dinara za jednokratnu pomoć penzionerima, kao i da smo za deset odsto povećali plate zaposlenim medicinskim radnicima.

On je ocenio da je sve što je učinjeno dalo rezultate jer smo po stopi rasta naše ekonomije jedni od najboljih u Evropi, a ista situacija je i kada je reč o podacima koji se odnose na nezaposlenost, jer nema „crnih brojki“ karakterističnih za druge zemlje sveta.

Pratimo situaciju u Srbiji, svetu i regionu i kada budemo pravili budžet za 2021. gledaćemo da, ukoliko bude potrebno, izdvojimo dodatni novac za podršku kako bismo na pravi način završili ovu krizu izazvanu COVID-19, poručio je Mali i naglasio da se ovim davanjima ni na koji način ne ugrožava makroekonomska stabilnost.

Ministar je preneo da je 17. avgusta izvršen novi presek priliva od PDV-a i poreza i da su oni veći nego što smo planirali i to ne u odnosu na brojke iz rebalansa, već u odnosu na inicijalni budžet planiran za 2020. godinu.

Mali je apelovao na građane Srbije da traže fiskalni račun jer država upravo od tog novca pomaže hotelsku industriju, gradi vrtiće, bolnice, škole i auto-puteve.

Poreska uprava je u tom delu aktivna, a biće još aktivnija kako bismo sivu ekonomiju suzbili na najmanji mogući nivo, zaključio je on.

Državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević najavio je da će ubrzo na sajtu tog ministarstva biti objavljen javni poziv koji će jasno definisati kriterijume i proceduru za prijavu hotelijera.

On je ukazao na to da su gradski hoteli najviše ugroženi jer su zavisili od stranih gostiju, dok sa druge strane imamo povoljnu situaciju u unutrašnjosti Srbije, u banjama i na planinama.

Takođe, kako je dodao, imamo situaciju da se u prvih šest meseci smanjuje devizni priliv iz inostranstva zbog odsustva stranih turista, ali sa druge strane imamo i smanjenje deviznog odliva jer su nas građani poslušali i ostali u zemlji.