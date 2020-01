Drama na Drini: Migranti pokušavaju da preplivaju hladnu reku

Od četiri migranta koji su juče pokušali da pređu reku Drinu između Malog Zvornika i Zvornika, uspeo je samo jedan, javlja dopisnik Srne sa lica mesta.

Migranti su u 16.40 časova, držeći se međusobno i pomoću štapova, uspeli da dođu do sredine reke, gde je matica jednog ponela nizvodno, pa je uspeo da dođe do leve obale Drine.

Ostala tri migranta ostala su na sredini reke, koja im je bila do struka, desetak minuta pokušavajući da savladaju maticu, ali nisu uspeli.

Činilo se da ne mogu ni napred ni nazad, ali su se nakon nekoliko posrtanja, vratili mokri na mesto odakle su zagazili u vodu.

Migranti su iskoristili vreme kada je nivo Drine najniži, odnosno kada se na Hidroelektrani „Mali Zvornik“ smanjuje protok vode.

Sve su posmatrali Zvorničani koji su bili na šetalištu.

Izvor Srna