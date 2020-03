DEMANT: Bratanac stricu razbio glavu …. Stigao ceo snimak (video)

Nakon informacija koje su pre tri dana objavljena u medijima a preneo je i naš portal, pod naslovom „Bratanac stricu razbio glavu i izbio zub – svađa zbog prijave samoizolacije“ reagovao je M.S. iz Loznice poslavši demant i video snimak koje objavljujemo u celosti.

Postovani,

Upucujem vam demanti sa ciljem da skinem nepravdu koja je naneta meni i mojoj porodici od strane vaseg lista jer ste dana 24.03.2020 objavili tekst pod naslovom “ Bratanac stricu razbio glavu i izbio zub“ i izmontirani snimak o prebijanju penzionera preuzet od drugog lista.

S obzirom da niko od novinara vase kuce me nije kontaktirao u vezi spornog dogadjaja radi provere istinitosti navoda, primoran sam da Vam se obratim i dostavim svoju izjavu i originalni snimak dogadjaja iz koga se vidi razlog mog postupanja. Snimak na koji ste se pozvali je samo deo onoga sto se dogodilo, a sto je meni vasim objavljivanjem nanelo sramotu i javnu osudu koju nisam zasluzio.

Povod za moje postupanje koje se vidi na snimku je upravo reakcija ne pretnje smrcu od strane A.S. i njegovog sina N.S. mojoj porodici i meni upucena i prethodnog dana kao i tog jutra od strane A.S., a sve zbog neprihvatanja cinjenice da imamo stalnu sluzbenost prolaza kroz njihov plac. Ove pretnje traju zadnjih sest godina.

Snimak na koji se vas list pozvao nije verno i u celosti prikazan, vec samo izmontirani deo koji je isao u prilog A.S. i N.S. a na moju stetu i sramotu. Nedostaje prvih desetak sekundi koji su kljucni.

U cilju rasvetljavanja istine, dostavljam vam originalni snimak na kome se vidi da A.S. nasrce lopatom na moju suprugu, i da je to razlog moje reakcije, a sto potvrdjuje i policijski izvestaj sacinjen istog dana.

Istovremeno demantujem da je do sukoba doslo zbog navodnog prijavljivanja mene zbog krsenja samoizolacije, jer sam za cinjenicu o samoizolaciji saznao od policije pet sati nakon ovog nemilog dogadjaja, sto znaci da to nikako ne moze biti razlog mog postupanja, vec da su to pretnje od strane A.S. koje sam vec gore naveo.

Psihicki je vise bilo nemoguce izdrzati taj pritisak od strane A.S. koji traje godinama i moja reakcija nije bila sa namerom da ga povredim, vec da ga time upozorim da je prevrsio svaku dozu trpljenja. Nisam zeleo da uzmem pravdu u svoje ruke, jer sam o svemu gore iznetom na vreme obavestavao nadlezne organe. Posto njihova reakcija nije ocigledno dovoljno uticala na A.S. da prestane sa torturom moje porodice, vec naprotiv to ga je jos vise postaklo na takvo cinjenje. Moj stric A.S. koji je navodno nevin pretucen vise puta je sudski kaznjavan i osudjivan zbog velikog broja pretnji smrcu meni i clanovima moje porodice. Sve ovo je rezultiralo mojoj reakciji kao iskonskoj potrebi da zastitim porodicu, a ne da naudim starom coveku. Da nisam bio u pravo vreme i na pravom mestu, posledice napada lopatom od strane A.S. na moju suprugu bi bile pogubne. A.S. bi time ostvario jedan od svojih ciljeva. Da je to tako dokazuje i objavljeni snimak gde se vidi da A.S. nakon zavrsene prepirke uzima dasku iz svog cvecnjaka sa namerom da ponovo proizvede sukob. Iz prilozenog snimka se vidi da je moja reakcija bila cista samoodbrana.

Sama cinjenica da je list koji je objavio snimak u svom tekstu iznad video snimka naveo da se dogadjaj desio u dvoristu kuce u Novom Sadu, ukazuje koliko je neproverenu informaciju plasirao u medije i da iza svega ovoga ne stoji samo A.S i N.S. vec jos neko lice koje se moze dovesti u vezu sa mestom navedenim u objavi.

Nadam se da ce vas list ovu moju izjavu u vidu demantija objaviti i time smanjiti nepravednu osudu i sramotu, a doprineti rasvetljavanju prave istine.

M.S.