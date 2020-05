Cisterna sa mazutom izlila se u Zvorničko jezero (video)

Cisterna koja je danas prevozila mazut na magistralnom putu M-19, kod mjesta Divič izletila je sa puta i udarila u stijenu, prenosi portal zvornikdanas.com

Prema onom što smo vidjeli na fotografijama i video materijalima došlo je do pucanja same cisterne, a dio crne tečnosti izlio se na put i odvodnim kanalima do Zvorničkog jezera.

Ekološki inspektor iz gradske uprave Zvornik nije nam mogao dati više informacija osim da nije došlo do pomora ribe. Više informacija znaće se sledeće sedmice kada se uradi ekološka ekspertiza.

zvor i foto zvornikdanas.com